Nordirland gegen die Schweiz in WM-Quali – Yakin: «Wir werden einen komplett anderen Auftritt hinlegen müssen» – Freuler wieder im Kader

In der dritten Partie der Länderspielpause trifft die Schweiz in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar auf Nordirland. Nach dem heroischen 0:0 gegen Europameister Italien wartet auf die Truppe von Murat Yakin nun ein defensiv eingestellter Gegner, der weniger auf individuelle Klasse, als auf das Kollektiv baut.