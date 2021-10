Sensation im Cup Der FC Basel verliert beim drittklassigen Etoile Carouge 0:1 und scheidet im Achtelfinale aus 7:0 gegen Schönenwerd-Niedergösgen, 3:0 gegen Rorschach Goldach und dann das. Im Achtelfinale des Schweizer Cups scheitert der FC Basel am drittklassigen Etoile Carouge mit 0:1.

Torschütze und Cupheld Romain Kursner feiert mit Etoile Carouge die Sensation gegen den FC Basel. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Es dauert nur wenige Sekunden, ehe sich Spieler, Betreuer und Fans auf dem Kunstrasen im Stade de la Fontenette im Genfer Vorort Carouge in einer immer grösser werdenden Jubeltraube tummeln. Soeben hat Sven Wolfensberger das Spiel des aktuell 11. der Promotion League gegen den Leader der Super League abgepfiffen und der Drittklassige hat sich tatsächlich mit 1:0 durchgesetzt. Nach Winterthur in Runde 2 überspringt Carouge auch den FCB und steht völlig überraschend im Viertelfinale.

Am gleichen Ort, an dem der FC Basel am 3. Mai 1994 mit dem Aufstieg in die Nati A den Grundstein für den späteren Erfolg gelegt hatte, kassiert er jetzt die bitterste Pille seit dem Besitzerwechsel von Bernhard Burgener zu David Degen. Und es ist eine Niederlage, an die man sich noch lange erinnern wird. Denn noch nie ist der FC Basel im Schweizer Cup gegen ein Team ausgeschieden, dass zwei Ligen tiefer spielt.

Schuld an der Schmach ist zum einen ein FCB, der hochnäsig statt dominant auftritt. Der sich viel zu viele Unkonzentriertheiten leistet und der bis in die Nachspielzeit nur zwei gute Torchancen herausspielt. Schuld ist aber auch ein aufsässig agierendes Carouge, das in Halbzeit 1 von der Mittellinie die Latte trifft und in der 52. Minute nach einem Freistoss von der linken Seite auch das einzige Tor des Abends erzielt.

Romain Kursner heisst der Genfer Cupheld. Ein Linksverteidiger, der bei Servette ausgebildet wurde und seit 2017 für Carouge die Schuhe schnürt. Wegen ihm wurde das Stade de la Fontenette am 27. Oktober 2021 zu einem denkwürdigen Ort der Schweizer Cuphistorie und wegen ihm scheitert nach dem FCZ und YB auch der FCB im Achtelfinale.



Das Telegramm Carouge - Basel 1:0 (0:0) Stade de la Fontenette. – 3000 Zuschauer. – SR Sven Wolfensberger. – Tore: 52. Kursner 1:0 (Dia).

Carouge: Chappot; Baddy Dega, Dia, Magnin, Kursner; Zoukit (91. Gomis), Chappuis; Delley (66. Titié), Mettler (81. Mbaki), Konan; Boussaha (91. Mfuyi).

Basel: Gebhardt; López, Cömert, Djiga, Tavares (46. Pelmard); Quintillà (69. Fernandes), Kasami; Ndoye (69. Cabral), Palacios, Stocker (69. Millar); Males (80. Frei).

Bemerkungen: Basel ohne Xhaka, Esposito, Petretta und Padula (alle verletzt), Zhegrova (kein Aufgebot). – Verwarnungen: 39. Magnin. 51. Baddy. 56. Males, 56. Zoukit. 63. Pelmard. 74. Mettler. 75. Boussaha. 83. Kursner.– 23. Heber von Zoukit aus 50 Metern an die Latte. 58. Kursner klärt auf der Linie nach Kopfball von Cömert.

Die Bilder zum Spiel: