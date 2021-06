Handball LK Zug und SG Pilatus räumen auf den Juniorenstufen ab Goldsegen im Handball-Nachwuchs: Fünf von sieben Meistertiteln gehen in die Zentralschweiz.

Das U18-Team des LK Zug feiert den Meistertitel. Bild: Alexander Wagner (Muri, 13. Juni 2021)

«Wir haben nie genug», sagt Christoph Sahli und lacht. Als Cheftrainer des Zuger SPL1-Teams gewann er im Mai mit vielen Eigengewächsen das Double, nun hat der Verein auch auf Nachwuchsstufe zugeschlagen: Sämtliche Meistertitel, von den U14- über die U16- bis zu den U18-Juniorinnen, gingen am Wochenende an die Zugerinnen, so dominant waren sie noch nie. Sahli, der mit Silvan Häfliger die Nachwuchsarbeit leitet, sagt: «Das haben wir so eigentlich nicht geplant, es ist alles zusammengekommen. Der Erfolg zeigt auf, wie wichtig es ist, in der Nachwuchsabteilung einen roten Faden zu haben.» Am wichtigsten sei die individuelle Entwicklung der Spielerinnen, weshalb man sich über die vielen Aufgebote in den U-Nationalteams und über Spielerinnen, die es ins SPL1-Team oder ins Ausland schaffen, noch mehr freue als über Goldmedaillen.

Die Spielweise des Fanionteams wird bereits auf den verschiedenen Altersstufen in vereinfachter Form gelehrt. Wenn die Juniorinnen das Spielsystem kennen, erhalten sie mehr Zeit für die individuelle Entwicklung. Neben der Technik und der Taktik liegt der Fokus auf der Athletik. «Oft legen unsere Teams in der zweiten Halbzeit zu und entscheiden die Spiele so für sich», so Sahli. Die Verantwortung werde auf mehrere Schultern verteilt, wobei Zug von einer breiten Personaldecke profitiert. Diese ist auch auf eine gut funktionierende Zusammenarbeit mit Partnervereinen wie Hochdorf, Muotathal oder die SG Zürisee zurückzuführen.

Spono Eagles neu mit Rookies-Label

Zugs Gegner im U18-Playoff-Final waren die Spono Eagles, die ebenfalls über eine vorzügliche Talentschmiede verfügen, seit dem Jahr 2017 aber auf den nächsten Meistertitel im Nachwuchs warten. «Das interessiert mich überhaupt nicht», sagt Nottwils Nachwuchschefin Elisabeth Riechsteiner, die nach sechs Jahren zurücktreten wird. Es gehe nicht um Trophäen, sondern um das individuelle Training der Spielerinnen. Reichsteiner appelliert vor allem an eines: Geduld. «Ich kann ein Veilchen in der Gartenarbeit nicht gleichbehandeln, wie eine Heckenrose. Es geht darum, auf die verschiedenen Bedürfnisse der Spielerinnen einzugehen, um das Entscheidungsverhalten auf dem Platz zu verbessern.» Die Spono Eagles seien diesbezüglich auf einem guten Weg, zumal sie nun erstmals mit dem Rookies-Label ausgezeichnet werden. Hierbei handelt es sich um eine Zertifizierung, an die zusätzliche Fördergelder geknüpft sind. Auch der LK Zug und die SG Pilatus besitzen diese.

Die U17-Schweizer-Meister der SG Pilatus. Bild: PD

Die Junioren der SG Pilatus schnitten so erfolgreich wie noch nie ab. Sowohl die U17- als auch die U13-Auswahl sicherte sich den Schweizer Meistertitel. Die U17-Equipe setzte sich im Rückspiel des Playoff-Finals mit einem 36:25-Sieg bei Pfadi Winterthur durch, nachdem das Hinspiel in Kriens noch mit einem Remis geendet hatte (29:29). Die U13-Junioren haben ihre Alterskollegen geradezu dominiert, den Final gegen GC Amicitia Zürich entschieden sie mit einem Gesamtskore von 86:43 für sich. «Im Schnitt gewannen wir die Spiele in dieser Saison mit knapp 20 Toren Differenz», sagt Manuel Schnellmann, «so klar ist noch nie ein Juniorenteam Schweizer Meister geworden.» Schnellmann ist der Trainer der U13- und U15-Auswahl. Darüber hinaus amtet er seit 2017 als Nachwuchsverantwortlicher und Geschäftsführer der SG Pilatus, die 2009 von den Stammvereinen Horw, Kriens und Borba Luzern gegründet worden ist. Viel Herzblut, kompetente Aufbauarbeit und eine gute Vernetzung in der Zentralschweiz sind die Hauptgründe für den jüngsten Aufschwung. Schnellmann und sein Trainerteam rüsten die Talente für höhere Aufgaben, mittelfristig sollen diese im NLA-Team des HC Kriens-Luzern auftauchen. «Wir haben dort noch zu wenig eigene Spieler und damit auch zu wenig Identifikation.»