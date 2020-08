Lokalmatador wiederholt beim Göpfi-Lauf seinen Vorjahressieg Am 17. Göpfi-Lauf bewältigen Lukas Schmid aus Malters und Melanie Kunz aus Luzern die Strecke am schnellsten.

Lukas Schmid und Melanie Kunz auf dem Mittaggöpfi. Bild: Markus Schröter

Das Organisationskomitee setzte alles daran, den 17. Göpfi-Lauf vom Dorf Schwarzenberg (840 Meter über Meer) aufs Mittaggöpfi (1917 Meter über Meer) am Sonntag durchzuführen – trotz der Einschränkungen durch das Coronavirus. «Wir wollten den Läuferinnen und Läufern in diesem Jahr, in welchem viele Läufe abgesagt werden mussten, unbedingt ein Wettkampferlebnis ermöglichen», sagte der OK-Präsident Willy Wobmann.

Zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wurde deshalb unter anderem ein spezielles Verpflegungs- und Rücktransportkonzept erarbeitet sowie auf die Rangverkündigung und die Festwirtschaft verzichtet. Die Läuferinnen und Läufer honorierten die Anstrengungen der Organisatoren mit einem grossen Interesse an der Veranstaltung. So wurde die auf 44 Startende limitierte Teilnehmerzahl einmalig auf 55 Athleten erhöht.

Die letzten 5 Kilometer haben es in sich

Die 14,2 Kilometer lange Laufstrecke hat es vor allem auf den letzten 5 Kilometer mit dem Bergweg ab Unterlauelen aufs Mittaggöpfi in sich, auf welchen rund 850 der insgesamt 1100 Höhenmeter zu bewältigen sind. Bei den Männern absolvierte der Lokalmatador Lukas Schmid aus Malters die Strecke am schnellsten.

Auf dem ersten Streckenteil bestimmte Sandro Schmid aus Amden das Tempo. Und es gelang ihm auch, sich leicht vom Rest der Läufer abzusetzen. Zu Beginn des Bergweg-Teils bei Kilometer 9 musste er aber seinem hohen Anfangstempo etwas Tribut zollen. Lukas Schmid konnte die Führung übernehmen, welche er bis ins Ziel nicht mehr abgab. Der Vorjahressieger erreichte das Ziel auf dem Mittaggöpfi solo in 1:22:59 Stunden. Sandro Schmid folgte in 1:24:47 als Zweiter und Urs Hoppler, Hühnenberg, in 1:30:39 als Dritter.

Ueli Spöring bei allen Austragungen dabei

Bei den Frauen war Melanie Kunz aus Luzern die schnellste. Zu Beginn des Schlussaufstiegs lag sie noch an dritter Stelle. Dank eines starken Schlussteils konnte sie die vor ihr liegenden Petra Schwegler, Steinhausen, und Malis Giger, Ebikon, ein- und überholen. Bei ihrer ersten Teilnahme erreichte Melanie Kunz das Ziel solo in 1:57:15 Stunden.

Der Göpfi-Lauf soll sowohl Spitzenläufern, aber auch Breitensportlern eine sportliche Herausforderung bieten. Es ist deshalb äusserst erfreulich, dass sämtliche der 55 gestarteten Läuferinnen und Läufer die Strapazen meisterten und bei den sommerlichen Temperaturen das Ziel erreichten. Als einziger Läufer bei allen 17 Austragungen mit dabei war Ueli Spöring, Eigenthal, welcher einmal mehr eine starke Leistung zeigte und sich im ersten Drittel der Rangliste einreihte.

Weil das Ziel nur zu Fuss zugänglich ist, müssen die Ersatzkleider der Läuferinnen und Läufer wie auch der Proviant von Helfern auf das Mittaggöpfi getragen werden. Insgesamt standen deshalb über 40 treue Helferinnen und Helfer im Einsatz, um diesen Lauf-Event zu ermöglichen.