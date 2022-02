FC Luzern Lucas Alves ist wieder frei – FCL holt Rechtsverteidiger Mohamed Dräger Der brasilianische Ex-FCL-Innenverteidiger Lucas Alves verlässt Al-Tai in Saudi-Arabien. Bewegter Tag beim FC Luzern: Der Verein verpflichtet Mohamed Dräger aus England und David Domgjoni wechselt nach Polen.

Lucas Alves ist der kräftige Innenverteidiger aus den Armenvierteln von São Paulo, der einst von sich sagte: «Ich komme aus der Favela, lebe vom Fussball und habe immer Hunger.» Von Anfang Jahr 2017 bis zum vergangenen Sommer spielte der 1,93 Meter grosse Brasilianer für den FC Luzern. In 114 Pflichtpartien schoss der Abwehrmann 5 Tore und gab 2 Assists. Lucas Alves verkörperte den furchtlosen Kämpfer mit grossem Herzen: «Ob es läuft oder nicht, ich gebe immer alles.» So einen Spieler könnte der FCL in der aktuellen Lage am Tabellenende auch gebrauchen.

Lucas Alves rockte einst beim FCL – der Brasilianer wäre frei. Auf dem Bild zelebriert er einen Torerfolg gegen Meister YB im eigenen Stadion. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 1. September 2019)

Cupsieger Lucas Alves hatte Luzern im Sommer trotz gültigem Einjahresvertrag verlassen. Er unterschrieb bei Al-Tai in der Professional League von Saudi-Arabien. Alle 18 Saisonspiele in der Eliteliga hat er durchgespielt und dabei einmal getroffen.

Zahlungen blieben aus, Vertrag wurde aufgelöst

Doch beim Tabellenelften gibt’s Probleme: Zahlungen erfolgten nicht, Lucas Alves löste darum den Vertrag auf. Nun ist der 29-Jährige, der einst von Patrick Rahmen und Remo Gaugler von Le Mont (Challenge League) zum FCL gelotst wurde, wieder frei. Gespräche zwischen Luzern und Alves dürften stattfinden. Eine Rückkehr wird aber eher ausgeschlossen, denn Sportchef Remo Meyer verpflichtete gerade erst im Januar mit Denis Simani vom FC Vaduz und Serkan Izmirlioglu vom FC Wil zwei neue Innenverteidiger.

Neuer Rechtsverteidiger aus Nottingham

Am Mittwoch ist übrigens der vierte Neuzugang dieses Wintertransferfensters dazugekommen: Es handelt sich um Mohamed Dräger. Der 25-jährige Rechtsverteidiger stösst per sofort auf Leihbasis bis zum Ende der aktuellen Saison von Nottingham Forest zu den Blau-Weissen. Der FCL besitzt eine Kaufoption für eine definitive Übernahme des tunesischen Nationalspielers.

Der Deutsch-Tunesier Mohamed Dräger trägt beim FCL die Nummer 2, der Profi mit 20 Bundesligaspielen für Paderborn und Freiburg ist der elfte Neuzugang der laufenden Saison bei den Innerschweizern. Bild: FC Luzern

Ausgebildet wurde der Sohn einer Tunesierin und eines Deutschen beim SC Freiburg, wo er den Durchbruch im Profiteam aber nicht schaffte. Mit Paderborn stieg Dräger 2019 in die Bundesliga auf, dort kam er zu 18 Spielen. Nur selten eingesetzt wurde er bei Olympiakos Piräus in Griechenland. Und seit dem Wechsel zu Nottingham im vergangenen Sommer spielte er kein einziges Mal in der Championship bei den Profis – und nur zweimal in der U23-Mannschaft.

Elfter Neuzugang der Saison – wie weiter für Sidler und Grether?

Für das FCL-Eigengewächs Silvan Sidler und Simon Grether, deren Verträge auslaufen, ist die Verpflichtung Drägers mit Sicherheit kein gutes Zeichen.

Mohamed Dräger ist bereits der elfte FCL-Neuzugang der Saison. Mit David Domgjoni ist seit Mittwoch der dritte Spieler aus dieser Gruppe schon wieder weg: Der 24-jährige Innenverteidiger wechselt nach Polen zu Bruk-Bet Termalica in die höchste Liga. Holger Badstuber (noch ohne neuen Klub) und Patrick Farkas (zu TSV Hartberg) verliessen Luzern schon vor Weihnachten.