Lucerne Regatta «Ich bin ein wenig geschockt»: Jeannine Gmelin muss am Ruder-Weltcup in Luzern eine Niederlage einstecken Das Schweizer Team schafft es am Ruder-Weltcup in Luzern nicht aufs Podest. Eine deutliche Niederlage setzt es für Jeannine Gmelin ab. Roman Röösli und Barnabé Delarze zeigen ein starkes Rennen, erreichen aber letztlich die Medaillenränge nicht.

Enttäuschung bei Jeannine Gmelin kurz nach dem Rennen im Frauen-Einer. Andy Müller/Freshfocus

Jeannine Gmelin konnte einem leidtun. Die Zürcherin fiel im A-Final des Frauen-Einers so weit zurück, dass sie sogar vom TV-Boot überholt wurde, das auf der Höhe der Spitze mitfahren musste. In den leichten Wellen des Katamarans konnte sie erst recht keine Energie mehr aufbauen. Die Schweizerin wurde schliesslich Letzte. Mit über 12 Sekunden Rückstand auf die zweitletzte Athletin aus Grossbritannien. Kurz nach dem Rennen sagte Gmelin:

«Ich bin ein wenig geschockt. Ich habe nichts mitbekommen von diesem Rennen. Das war sicher nicht gut. Ich werde das genau analysieren müssen.»

Ausgeglichenes Rennen im Doppelzweier

Der Doppelzweier der Männer dürfte aktuell die attraktivste Bootsklasse der Ruderwelt sein. Das verdeutlichte der A-Final auf dem Rotsee. Im Teilnehmerfeld: China, Frankreich, Irland, Grossbritannien, Niederlande und die Schweizer Roman Röösli und Barnabé Delarze. Alle können an guten Tagen gewinnen. Und an schlechten Tagen verlieren. Röösli und Delarze starteten für einmal furios und führten nach den ersten 500 Metern. Bis ins Ziel blieb es ein harter Kampf. Die Schweizer wurden am Ende Fünfter, einen Rang vor Frankreich. Die Platzierung der Franzosen zeigt, wie sie sich in dieser Bootsklasse auf den Füssen stehen. Frankreich ist amtierender Europameister und siegte beim letzten Weltcup in Zagreb, jetzt wurden sie im A-Final Letzter. Polen gewann in Zagreb Silber, jetzt schafften sie es nicht einmal in den A-Final. Barnabé Delarze sagte:

«Wir haben gute Rennen gezeigt an diesem Wochenende, obwohl die letzten beiden Wochen im Training nicht wunschgemäss verliefen.»

Er fügt hinzu: «In unserer Bootsklasse kann jeder eine Medaille gewinnen. Das gibt uns sicher Hoffnung. Es liegt sicher noch viel drin.»

Doppelvierer zeigt Moral

Ein Achtungserfolg gelang dem Frauen-Doppelvierer mit Pascale Walker, Lisa Lötscher, Ella von der Schulenburg und Salome Ulrich. Das Quartett schaffte den direkten Finaleinzug, weil nur sechs Boote in Luzern gemeldet waren. Dort hatten die Schweizerinnen als nominell schwächste Equipe einen schweren Stand. Am Ende liessen sie aber die Niederländerinnen hinter sich und klassierten sich auf dem fünften Rang. Eine überglückliche Pascale Walker sagte später: «Wir hatten das Ziel, nicht Letzter zu werden und das haben wir geschafft.»

Walker und Co. haben eine schwierige Zeit hinter sich. Eigentlich hätten sie am vergangenen Wochenende an der Olympia-Qualifikationsregatta starten sollen. Wegen eines Coronafalls im Team mussten sie stattdessen in Quarantäne und durften nicht bei der Quali starten. Die junge Equipe hat sich jedoch bereits das nächste Ziel gesetzt: Bis 2024 wollen sie bei Olympia um eine Medaille fahren.