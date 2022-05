FUSSBALL Bei Krienser Ligaerhalt am Grünen Tisch: Trainer Lüschers Diplom genügt nicht Heute spielt der SC Kriens ab 19.30 Uhr in Schaffhausen sein viertletztes Spiel vor dem Abschied aus der Challenge League.

Sven Lüscher: Neuer Kriens-Trainer ab nächster Saison. Bild: PD

Der SC Kriens tritt heute (19.30) auswärts beim FC Schaffhausen an. Schaffhausen ist das beste Team der Challenge-League-Rückrunde. Die Mannschaft des Trainerduos Martin Andermatt/Hakan Yakin ist momentan auf dem 2. Tabellenrang platziert, wäre aktuell also der Barragegegner des FC Luzern. Kriens, der vorzeitige Absteiger, hat indes in dieser Saison kein einziges Mal gegen die Nordschweizer verloren. Drei Unentschieden (1:1, 0:0, 0:0) zeugen davon, dass der SCK stets ein unbequemer Gegner für Schaffhausen war. Ausserdem konnte Kriens die letzte Partie am Samstag daheim gegen Stade Lausanne-Ouchy überraschend als Sieger (2:1) beenden.

Beim SCK kehren die zuletzt gesperrt gewesenen Ashvin Balaruban und Ransford Selasi sowie Liridon Mulaj nach einer Magen-Darm-Grippe ins Team zurück.

In zwei Wochen weiss Kriens mehr

Während für Schaffhausen im Aufstiegskrimi ein Sieg Pflicht ist, hofft die Krienser Mannschaft von Trainer René van Eck, in den letzten Partien (danach Vaduz, Yverdon und Winterthur) noch den einen und anderen Punkt zu ergattern. Dann: Das gespannt Warten auf den 20. Mai, wenn bekannt wird, ob überhaupt einer des Promotion-League-Quartetts Breitenrain/Bellinzona/Chiasso/Stade Nyonnais die Spiellizenz für die Challenge League erhält. Wenn nicht, würde nämlich Kriens erben und nicht absteigen. Der neu verpflichtete Trainer Sven Lüscher, Nachfolger von Van Eck, verfügt nicht über das erforderliche Uefa-Pro-Trainerdiplom, müsste also mit einer Sondererlaubnis coachen. So, wie es einst auch Aufstiegstrainer Bruno Berner in Kriens tat.