Volleyball Luzerner lassen sich beim Cup-Aus demütigen Nächster Tiefschlag für Volley Luzern: Der Cup-Viertelfinal gegen den TSV Jona geht mit 1:3 verloren.

Luzern-Trainer Jorge Garcia (Mitte, bei einem Timeout) ist enttäuscht über den Auftritt seines Teams. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. Februar 2021)

Es hätte ein spannendes, ein hart umkämpftes Duell werden sollen im Viertelfinal des Schweizer Cups. Die beiden Spiele in der Meisterschaft gingen gegen Jona zwar verloren, doch auf ein 1:3 folgte ein 2:3 mit mehreren Matchbällen im Tiebreak. Sollte dieser Steigerungslauf weitergehen, so hätten sich die Luzerner am Montag im dritten Aufeinandertreffen mit den St. Gallern durchaus etwas ausrechnen können. Am Ende aber blieb nur die Ernüchterung. Mit 1:3 verlor Volley Luzern, Jonas Jubel fiel eher bescheiden aus, so leicht waren die Gäste zu diesem Erfolg gekommen.

Nur zwei Sätze lang waren die Luzerner konkurrenzfähig gewesen. Den ersten verloren sie mit 23:25, obwohl sie die bessere Mannschaft waren. Vor allem das Blockspiel funktionierte gut, phasenweise blitzte auch im Angriff jene Kaltblütigkeit auf, welche sie oft vermissen lassen.

«Aus einem kleinen Stein wird ein grosser Berg»

Doch als die Gelegenheit kam, um den Sack zuzumachen, verloren die Luzerner ein erstes Mal den Überblick. Monoton kamen die Pässe nun ausschliesslich auf Lars Wilmsen – und der deutsche Diagonalangreifer scheiterte mit seinen Abschlüssen gleich mehrfach. Ähnlich umstritten war auch der zweite Durchgang, die Passqualität der Zentralschweizer nahm zu. Und diesmal liessen sie sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen: 25:22, Satzausgleich.

Was dann geschah, ist indes symptomatisch für die aktuelle Ausgabe von Volley Luzern. Der Auftritt der Gastgeber verlor zunehmend an Struktur, 3:8 lagen sie zurück, kamen nochmals auf 10:11 heran, um schliesslich den dritten Satz klar mit 17:25 zu verlieren. Der vierte Durchgang war noch schneller vorbei, Volley Luzern ergab sich seinem Schicksal, spielte mut-, hilf- und kopflos. Gar skurrile Szenen gab es nun, wie jene beim Punkt zum 9:16, als eine Annahme von Jona ohne weitere Berührung über das Netz und am verdutzten Luzerner Block vorbei zu Boden glitt. 15:25 lautete das Skore, das Out im Schweizer Cup war Tatsache.

Entsprechend gross war die Konsternation bei den Luzernern nach der Partie. Jorge Garcia, der den Trainerjob Mitte Januar nach der Trennung von Alessandro Lodi interimistisch übernommen hatte, war enttäuscht und frustriert zugleich. «Es ist das Gleiche wie immer. Sobald etwas nicht gut läuft, sind wir aus dem Spiel. Aus einem kleinen Stein wird ein grosser Berg», haderte der 34-jährige Spanier. Besonders schwer tat er sich mit der Tatsache, dass sein Team in den Sätzen drei und vier nicht mehr konkurrenzfähig war. «Ich verstehe die Spieler ja, das Problem liegt im Kopf. Doch wir haben nicht mehr das gezeigt, was wir können», sagte Garcia und betonte: «Das kann ich den Spielern nicht erlauben. Ich bin ein Kämpfer, mir wurde in meinem Leben nichts geschenkt.»

Am Samstag beginnt der Playoff-Viertelfinal

Die Art und Weise, wie sich seine Mannschaft dem Schicksal ergab, war tatsächlich bedenklich und passt zu einer Saison, die nach dem überraschenden Supercup-Sieg ganz zu Beginn immer mehr zu einem Albtraum wird. «Was wir jetzt tun, ist weiterarbeiten. Und wir müssen wieder um jeden Punkt kämpfen», fordert Jorge Garcia.

Am Samstag beginnt für Volley Luzern, das die NLA-Qualifikation auf dem letzten Platz abschloss, der Playoff-Viertelfinal in Amriswil (Best-of-3). Eine Überraschung gegen den haushohen Favoriten erwartet niemand. Einen Auftritt mit mehr Stolz und Selbstachtung allerdings schon.