Luzernerisch-­brasilianische Traumpässe Der 67-jährige Luzerner Journalist und Autor Ruedi Leuthold (67) hat sein viertes Buch geschrieben. Der Roman «Traumpässe» spielt in Brasilien und thematisiert die Kraft des Fussballs. Interview: Turi Bucher

Lebt in Rio de Janeiro: Ruedi Leuthold. Bild: PD

Wovon handelt Ihr Roman «Traumpässe»?

Ruedi Leuthold: Er handelt von einem alten Missionar, der in Brasilien daran scheitert, das indianische Volk zu missionieren. Also versucht er über den Fussball, die Eingeborenen in die Zivilisation zu integrieren. Was zum Beispiel zur Folge hat, dass ein Bub von daheim abhaut, um sich in Rio de Janeiro beim Fussballclub von Flamengo zu bewerben.

Eine wahre oder eine erfundene Geschichte?

Nun, es gibt manchmal Wahrheiten, denen kommt man mit einer erfundenen Geschichte besser auf die Spur. Ich habe in Brasilien einmal einen Missionar getroffen, der sich die Winnetou-Filme einfliegen liess, um der Urbevölkerung zu zeigen, was richtige Indianer sind.

Sie sind inzwischen ja selber ein richtiger Südamerikaner.

Ja, ich habe in Peru, in Mexiko, in Argentinien gelebt. Seit 2007 lebe ich in Rio de Janeiro. Lateinamerika – das ist sozusagen die journalistische Steppe, in der ich «jage».

Und wieso das Thema «Fussball»?

Ich war schon damals in Luzern als Fussballreporter für die LNN auf der Allmend unterwegs. Mein Grossvater war in Emmenbrücke Abwart des Viscose-­Sportplatzes. So hat das bei mir mit dem Fussball angefangen. Inzwischen schaue ich viel zu viel Fussball im TV. Jetzt wollte ich mich mit diesem Buch nützlich machen.