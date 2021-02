Volleyball Volley Luzern rutscht noch auf den letzten Platz ab Volley Luzern verliert zum Abschluss der NLA-Qualifikation 1:3 gegen Amriswil. Der Fokus liegt nun auf dem Cup-Viertelfinal vom Montag.

Die Luzerner (von links: Lars Wilmsen, Lars Ulrich und Ben Hensler bei der Blockarbeit) werden auch in den Playoff-Viertelfinals auf Amriswil treffen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 6. Februar 2021)

Stig Döös steigt hoch, blockt den Ball ins gegnerische Feld. Luzern gewinnt den Satz mit 25:23, Trainer Jorge Garcia hüpft mit geballten Fäusten der Seitenlinie entlang, die Spieler liegen sich in den Armen. Das ist keine realitätsferne Träumerei, das geschah am Samstag im letzten Spiel der NLA-Qualifikation gegen Tabellenführer Amriswil tatsächlich. Auf diese Weise gewann der Underdog in der Bahnhofhalle den zweiten Satz und glich zum Zwischenstand von 1:1 aus. Nur: Eine Szene wie diese sollte sich nicht mehr wiederholen, und so war es am Ende wie fast immer in dieser Saison: Volley Luzern verlor das Spiel, 1:3 diesmal, es war die 13. Niederlage im 14. Meisterschaftsspiel.

Damit am Ende wieder einmal etwas Zählbares für die Zentralschweizer resultiert, bräuchte es mehr Momente, die geprägt sind von Entschlossenheit und Präzision. Jene Phasen, in denen sie vorübergehend den Faden komplett verlieren, sind allerdings noch immer zu ausgeprägt. 0:6 lautete das Skore nach wenigen Minuten im ersten Satz, 5:13 stand es zwischenzeitlich im dritten. Und im vierten Durchgang reichte eine Dreipunkteführung (15:12) nicht zum 2:2-Satzausgleich. Symptomatischen Charakter hatte die Uneinigkeit im ersten Satz, als sich Malte Neubert und Tim Köpfli gegenseitig anschauten und den Ball zu Boden fallen liessen.

Luzerns Motto: «Siegen, nicht studieren»

Einerseits ist der fahrige Auftritt dem starken Gegner geschuldet, die Thurgauer gehen als Nummer eins in die Playoff-Viertelfinals und gelten als grösster Titelfavorit. Immer wieder gerieten die Luzerner aber auch aus Eigenverschulden aus dem Tritt. Zu oft stimmte das Timing im Angriff nicht, wiederholt scheiterten sie am gegnerischen Block. «Vor allem in den Aktionen nach einer gelungenen Annahme schenken wir zu viel her, diese Bälle müssen wir einfach verwerten», erklärt Libero Jörg Gautschi. Und so brachte sich Luzern um den Lohn eines Auftritts, der die eigenen Qualitäten nicht verborgen hielt. Die Blockarbeit, die Art und Weise, wie sich Luzern aus brenzligen Situationen befreite und zuweilen auch die Durchschlagskraft in der Offensive zeigten auf, dass die Luzerner mit einem stabileren Nervenkostüm zu mehr fähig wären. So aber müssen sie sich mit dem letzten Platz begnügen und bekommen es in den Playoff-Viertelfinals ab Mitte Februar wieder mit Amriswil zu tun.

Zunächst wartet am Montag aber der Cup-Viertelfinal gegen Jona (19.30 Uhr, live auf Youtube). Die sechsklassierten St.Galler gewannen im Januar die beiden NLA-Partien gegen Luzern – die letzte, die im Tiebreak entschieden wurde, war indesrichtig eng.«Für jeden einzelnen Spieler ist es nun wichtig, ein Spiel sauber abzuschliessen und einen Sieg einzupacken», sagt Gautschi und betont: «Wir dürfen nicht viel studieren, wir müssen einfach siegen.»

Speziell: Jona, das vor kurzem aus der Coronapause zurückgekehrt ist, wird in Luzern das dritte Spiel innert drei Tagen bestreiten. Um Kräfte zu schonen, schickten die Joner am Sonntag in Basel eine ersatzgeschwächte Auswahl auf den Platz. Prompt verlor diese mit 1:3, womit Basel die rote Laterne in der Tabelle noch an die Luzerner abtrat.