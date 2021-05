Parasport Manuela Schärs Wintertraining zahlt sich jetzt schon aus Die Krienser Rollstuhl-Marathon-Spezialistin Manuela Schär setzt an den Parathletics Nottwil starke Zeichen: Drei Siege und einmal Platz 2.

Manuela Schär beim London Marathon im vergangenen Jahr. John Sibley/AP Pool Reuters (London, 4. Okober 2020)

Das Selbstvertrauen kehrte rasch zurück nach der Pandemie-Pause. Manuela Schär, bis vor anderthalb Jahren die dominierende Frau bei den internationalen Städtemarathons, startete am ersten Tag von Parathletics Nottwil zum 800-m-Rennen. «All out», nahm sie sich vor für die für sie sehr kurze Distanz. Die Rechnung ging zumindest rangmässig auf. Die 36-jährige Krienserin landete einen souveränen Start-/Ziel-Sieg. Schär analysierte blitzschnell. «Das war gut, aber noch längst nicht das, was ich will.» Dennoch, die hochdekorierte Susannah Scaroni (USA) hatte keine Chance, diesen Anfangsrhythmus mitzugehen. Mit der Zeit von 1:44,39 Minuten gewann Schär hochüberlegen – «auch wenn meine Armmuskulatur auf den letzten 150 m völlig übersäuerte».

Angetreten war Manuela Schär im Wissen, sich in den vergangenen Monaten gut vorbereitet zu haben. «Im Winter arbeitete ich ungewohnt lange im Grundlagen- und Ausdauerbereich.» Diese Massnahme war mit Coach Claudio Perret so geplant gewesen. Weil die grossen Rennen über 42,195 km auch in diesem Winter und Frühling absagt respektive in den Herbst verschoben wurden, ergab sich die Möglichkeit eines ungestörten, grundlegenden Aufbaus. «Ausdauer- und kraftmässig erarbeitete ich mir eine hervorragende Basis», so Schär. Vielversprechend entwickelt hat sich auch die Schnelligkeit.

Noch mehr Potenzial im Stehvermögen

Dieser Schwerpunkt im Training verlangte aber auch Abstriche. Zurück liegt Schär punkto Stehvermögen. Dies stört sie aber nicht. Vielmehr ist sie sicher:

«Um in diesem Bereich noch deutliche Fortschritte anzusteuern, haben wir noch genügend Zeit.»

Dass sie in eben diesem 800-m-Rennen rund drei Sekunden über ihrer persönlichen Bestzeit blieb, ist für sie kein Problem. Vielmehr freut sie sich, dass sie bereits auf einem «sehr guten Niveau» sei. Die Weichen «sind richtig gestellt worden». Vorerst arbeitet sie konzentriert weiter für den Traum einer Paralympics-Medaille im Spätsommer in Tokio. «Wenn es eine goldene wird, wäre dies umso schöner», sagte sie.

Nach weiteren Siegen über 1500 m (3:23,58) und 400 m (53,10) sah sich Manuela Schär über 5000 m (11:43,45) von der Hauptwidersacherin Susannah Scaroni für einmal auf Platz 2 verwiesen. Sie war im strömenden Regen von Nottwil trotzdem guter Dinge: «Ich zog das Tempo zu spät an, musste aussen herum überholen. Dabei konnte ich Susannah nicht mehr abfangen.» Es war auch ein Warnschuss: Ähnliches soll ihr in Tokio nicht widerfahren.

Marcel Hug am London Marathon 2020. Bild: John Sibley/Pool/EPA (London, 4. Oktober 2020)

Hug: «Ich weiss nun, woran ich arbeiten muss»

Vor einem längeren Weg sieht sich Schärs männliches Pendant im Rollstuhl-Marathon, Marcel Hug. Auch der Nottwiler visiert Tokio an – und will dort um Gold auf der Bahn kämpfen. Bei den Parathletics Nottwil deutete noch nicht allzu viel darauf hin. Hug belegt über 800 m, 1500 m und 5000 m die Ränge 3, 4 und 9. Hug bilanzierte: «Es war extrem wichtig, dass wir endlich wieder einen internationalen Wettkampf austragen konnten.» Der 34-Jährige hat die Rennen als Standortbestimmung genutzt. Und er gewann dabei eine Erkenntnis:

«Ich weiss nun, woran ich noch zu arbeiten habe.»

Auch Hug sieht im Hinblick auf die Paralympics Ende August noch genügend Zeit, um sich in Topform zu bringen.

Ihre Ansprüche geltend gemacht hat ausserdem Catherine Debrunner (Geuensee). Drei zweite Plätze und ein vierter zeugen davon.