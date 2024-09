Marius Müller ist der Ausnahme-Goalie des FC Luzern – gegen Servette will er den zehnten Shutout Der FC Luzern hofft, heute Mittwoch (20.30 Uhr) in Genf den Aufsteiger Servette im vierten Vergleich endlich bezwingen zu können.

Marius Müller ist zuletzt gegen Thun (3:0) und in Sion (2:0) ohne Gegentor geblieben. In Genf gegen Servette strebt er den zehnten Shutout an.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 5. Juli 2020)

Marius Müller war im vergangenen Herbst nach einem Jahr auf der Ersatzbank bei RB Leipzig froh, beim FC Luzern endlich wieder spielen zu können. Jetzt ist der Torhüter noch glücklicher, sich für die Innerschweizer entschieden haben. Seit Fabio Celestini den FCL trainiert, ist der bald 27-jährige Deutsche der Goalie einer erfolgreich spielenden Mannschaft.

Dazu gehört unter anderem, dass die Blau-Weissen deutlich besser verteidigen. Dieser Umstand kommt Marius Müller zugute. Die Hälfte der Spiele unter Fabio Celestini beendete Luzern ohne Gegentreffer – fünf von zehn. Von insgesamt 28 Runden der Super League blieb Marius Müller in neun Spielen ungeschlagen. «Wenn man als Torhüter in plus/minus einem Drittel der Begegnungen keinen Treffer zulässt, ist das ein guter Wert», sagt der frühere Keeper des 1. FC Kaiserslautern.

Heute Mittwochabend im Stade de Genève gegen das punktgleiche Servette (4.) möchte Marius Müller seinen zehnten «Shutout» feiern. Doch ihm ist natürlich nicht entgangen, dass der 17-fache Schweizer Meister nicht Luzerns Lieblingsgegner dieser Saison gewesen ist. Die bisherigen Vergleiche gegen den Aufsteiger endeten mit zwei Niederlagen (0:1 und 1:2) und zuletzt einem Remis (2:2) – vor zwölf Tagen in Luzern. «Das ist schon speziell, nach dieser kurzen Zeit wieder gegen den gleichen Gegner anzutreten», findet Marius Müller. Überhaupt sind die sechs Wochen vom Neustart bis zum Schluss der Saison mit 13 Spielen «eine besondere Erfahrung» und «eine schöne Zeit», wie er findet.

Auch Ehefrau Vivien fühlt sich in Luzern wohl

Vor dem Mammutprogramm, das für Luzern mindestens noch bis zum Cup-Viertelfinal gegen YB am 5./6. August dauert, hatte Marius Müller erzählt: «Meiner Frau habe ich gesagt, dass ich bis zum Saisonende nur noch esse, trinke, spiele und schlafe.» Der Goalie ist ein vorbildlicher Profi, aber jetzt sagt er, darauf angesprochen: «Natürlich versuche ich, auch in dieser intensiven sportlichen Phase meiner Partnerin gerecht zu werden.» Er kann bestätigen, dass seine Gattin Vivien, die im September ihr erstes Kind erwartet, in Luzern ebenfalls glücklich ist.

«Wir beide haben im Club und in der schönen Umgebung viel Spass. Beruflich und privat ist das erste Jahr in Luzern eines meiner schönsten gewesen.»

Platz 4 ist das Ziel der Mannschaft mit Celestini

Wenn es nach Müller geht, könnte die Kadenz der Spiele so weitergehen. «Wollen wir mit Luzern dauerhaft an europäischen Wettbewerben teilnehmen, wird es zur Gewohnheit, alle drei Tage zu spielen.» Obwohl es beim FCL offiziell niemand sagt: Das im Team ausgegebene Ziel ist unter Celestini der vierte Platz. Damals wusste jedoch noch keiner, dass der Cupsieger aus Termingründen nicht für den Europacup gemeldet werden kann und Rang 4 zur Europa-League-Qualifikation berechtigt.

Marius Müller ist Fabio Celestini dankbar. «Seit er unser Trainer ist, habe ich mich fussballerisch deutlich verbessert. Das ist gut für mein Torhüter-Gesamtpaket.»