Schär und Hug nehmen in Nottwil Mass an der Weltelite Mit den Parathletics in Nottwil startet morgen Freitag die Bahnsaison der Rollstuhlsportler. Für die beiden Schweizer Aushängeschilder Manuela Schär und Marcel Hug ist es eine erste Standortbestimmung für den weiteren Verlauf der Saison. Jörg Greb

Gelingt der 35-jährigen Marathonspezialistin Manuela Schär die Umstellung von der Strasse auf die Bahn? (Bild: Team Urs Sigg (Nottwil, 26 Mai 2018))

Die Kunststoffbahn in Nottwil gilt als äusserst schnell und ist daher beliebt. Mit ein Grund, dass die Weltelite im Rollstuhlsport auch in diesem Jahr praktisch vollzählig nach Nottwil anreist. Rekorde gehören zur Tagesordnung. Letztes Jahr glückten an den drei Wettkampftagen sieben Welt- und sechs Europarekorde. Und die Hauptrollen spielten dabei auch die beiden Schweizer Vorzeigeathleten Marcel Hug (Nottwil) und Manuela Schär (Kriens) mit drei Europarekorden, zwei für Schär, einer für Hug.

Hohe Ambitionen hegen beide Athleten auch in diesem Jahr, zumal sich beide in guter Form befinden. «Ich fühle mich spritzig, ich bin bereit», sagt Hug. Seine körperliche Verfassung sei mindestens so gut wie 2018. Der Wechsel von den Städtemarathons und der Strasse auf die schnellen Bahnrennen steht beim Thurgauer mit Wohnsitz Nottwil im Vordergrund: «Primär geht es beim Auftakt in Nottwil um eine erste Standortbestimmung.» Der sechsfache Schweizer Behindertensportler des Jahres weiss um die Bedeutung der Parathletics: «Ein guter Einstieg macht vieles einfacher.» Hug startet über die drei Distanzen 800, 1500 und 5000 Meter. Ein bis zwei Rennen wolle er gewinnen, sagt Hug. Sollte dies misslingen, zöge er die Lehren daraus: «Dann weiss ich, wo ich in den Trainings den Hebel ansetzen muss.»

Manuela Schär verzichtet auf WM im November

Während sich Hug noch nicht definitiv entschieden hat, ob er die Weltmeisterschaften im November in Dubai bestreiten wird, hat Manuela Schär diesen Entscheid bereits getroffen. «Die Marathon-Majors und damit die Rennen in Chicago und New York haben für mich Priorität, sie lassen sich schlecht mit der WM verbinden.» Die Krienserin verzichtet deshalb auf die WM, was eine direkte Folge bringt mit sich: «So empfinde keinen Druck, ich kann entspannter in die Saison steigen als in früheren Jahren.»

Das soll nicht heissen, dass die Marathon-Major-Gesamtsiegerin der letzten beiden Jahre nicht auch auf der Bahn Erfolge feiern will. «Meine Form stimmt. Ich fühle mich gar besser als vor einem Jahr.» Sie fragt sich allerdings, ob die Umstellung seit dem London Marathon von Ende April auf die Bahn in dieser kurzen Zeit möglich ist. Auch Schär will die Parathletics in Nottwil nutzen, um zu sehen, wo sie im Vergleich zu den andern Spitzenathletinnen steht. Sie bestreitet die Rennen über 400, 800, 1500 und 5000 Meter.

Rekordbeteiligung mit über 400 Athleten

«Es stehen nicht nur die Ränge, sondern auch die Zeiten und der Vergleich zum letzten Jahr im Fokus.» Noch eine Frage ist für Schär zentral: «Wie ist mein Endspurt?» Gegen die Weltbesten wird sie eine aussagekräftige Antwort erhalten. Die Resultate sind nicht nur für die weiteren Leichtathletikstarts im Sommer wichtig. Manuela Schär schwebt auch ein Angriff auf den Weltrekord über 5000 m im Spätsommer vor.

Die Parathletics bieten eine Vielzahl an Höhepunkten. Mit rund 400 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt sind so viele am Start wie noch nie zuvor. Und auch die Qualität könnte besser nicht sein. Die drei Wettkampftage in Nottwil haben weltweit einen exzellenten Ruf. Und auch aus Schweizer Sicht verdienen weitere Exponenten die Aufmerksamkeit: Beat Bösch (Nottwil), Bojan Mitic (Hochdorf), Alexandra Helbling (Nottwil) oder Patricia Eachus (Büron). Oder Catherine Debrunner (Geuensee), die nach zweijähriger Wettkampfpause den Anschluss wieder sucht. Eine besondere Bedeutung hat das Meeting auch für die ganz jungen Athleten: Sie bestreiten diese Rennen als Hauptprobe für die Junioren-WM von Anfang August in Nottwil.