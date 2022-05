Match for Peace Dreifach schön: Dynamo Kiew und der FC Basel verzücken beim Benefizspiel das Publikum und senden ein Zeichen Auf seiner Friedenstour gastiert der ukrainische Spitzenklub Dynamo Kiew heute in der Schweiz. Die Ukrainer gewinnen mit 3:2 gegen den FC Basel. Doch das Benefizspiel zeigt vor allem eindrücklich, welche Wirkung der Fussball haben kann.

Die ukrainischen Fans hatten auf der Tribüne des St. Jakob-Parks sehr viel Spass. Claudio Thoma / freshfocus

Immer wieder geht ein Raunen durchs Stadion. Bei jedem gefährlichen Spielzug der Gäste geht das mehrheitlich ukrainische Publikum im St. Jakob-Park voll mit. «Oh» und «Ah» hallt es durch das weite Rund, wenn ihre Landsmänner von Dynamo Kiew auf das FCB-Tor zustürmen.

Riesengross ist der Jubel bei den drei Toren, welche die Ukrainer in ihrem sechsten Match for Peace – einer Benefizspieltour durch Europa – gegen den FC Basel schiessen. «Wenn der Grund nicht so schlimm wäre, wäre so ein Spiel vor so einer tollen Kulisse ein guter Grund für Auswärtsspiel im eigenen Stadion», sagt Fabian Frei nach der Partie, die der FC Basel trotz Führung mit 2:3 verliert, treffend.

Der FCB fühlte sich durch die Anfrage des ukrainischen Spitzenklubs nach Aussage von Kommunikationschef Remo Meister «geehrt» und hat dem Spiel, das per Livestream in alle Welt exportiert wurde, einen würdigen Rahmen verliehen. Baschi singt in der Pause, Tanja Grandits kredenzt im VIP-Bereich ein 400-Franken-Menü und für das normale Volk einen speziellen Hot Dog mit Kräutersenf und Sauerkraut und auch aus der Ukraine sind zwei Sängerinnen angereist.

Emotionen pur: Tina Karol singt vor dem Spiel die ukrainische Hymne. Georgios Kefalas / EPA

Mehr als 15'000 Fans kriegen schon beim Einlaufen der beiden Mannschaften Gänsehaut. Als die Dynamo-Spieler da mit blaugelber Fahne stehen und das ukrainische Pop-Sternchen Tina Karol die Nationalhymne singt, muss der ein oder andere vor Rührung eine Träne verdrücken. Als Oleksandr Karavaev Kiew dann in der 23. Minute per Abstauber nach einem Pfostentreffer von Vladyslav Vanat in Führung bringt, wird deutlich, was dieser Abend wert ist. Fans liegen sich in den Armen und schwenken überschwänglich ihre Fahnen, während sich der Aussenverteidiger unten auf dem Rasen auf die Brust klopft, wo nicht das Vereinslogo sondern ein Slogan für den Frieden zu lesen ist.

Schiedsrichterin Maryna Striletska trägt ein spezielles Tattoo auf dem Unterarm, das ihre Heimatverbundenheit ausdrücken soll. Georgios Kefalas / EPA

Spezielle Binde, besondere Schiedsrichterin

FCB-Ersatz-Captain Pajtim Kasami trägt an diesem speziellen Abend eine spezielle Binde in den Farben der Ukraine und er sorgt mit seiner punktgenauen Flanke auf Adam Szalai dafür, dass auch die Muttenzerkurve, die heute ausschliesslich aus Kindern besteht, etwas zu jubeln hat. 1:1 steht es zur Pause, als Baschi die Bühne betritt und zwei Songs zum Besten gibt.

Schiedsrichterin Esther Staubli wird von der 38-jährigen Maryna Striletska assistiert. Die ukrainische Fifa-Schiedsrichterin ist ebenfalls vor dem Krieg aus der Heimat geflohen und bei ihrer Schwester in Basel unterkommen. Der Schweizer Fussballverband hat ihr die Möglichkeit gegeben, ihrem Beruf weiter nachzugehen. Zusammen mit Staubli wird sich auch an der EM im Sommer in England im Einsatz sein.

Fedor Chalov wird geschützt

Nicht dabei ist am Mittwoch FCB-Stürmer Fedor Chalov. Der Russe, der im Sommer zu ZSKA Moskau zurückkehren wird, kam in diesem Benefizspiel aus Angst vor Repressalien in der Heimat nicht zum Einsatz.

Fedor Chalov ist für Liebe und gegen den Krieg. Zeigen kann er das allerdings nur beim Torjubel und nicht in einem Benefizspiel. Marc Schumacher / freshfocus

Nach dem Seitenwechsel spielt dann eine bis auf Dan Ndoye komplett umgestellte Elf. Und der FCB geht durch einen von Sebastiano Esposito abgefälschten Burger-Schuss 2:1 in Führung. Doch in der Schlussphase schenkt er den Sieg her.

Was Frei «unglaublich aufregt», freut die vielen Ukrainer im Stadion, die in der Schlussviertelstunde zwei weitere Tore ihres Klubs bejubeln dürfen. Als auf der Ehrenrunde, die beide Teams gemeinsam absolvieren, «Imagine» durch die Lautsprecher schallt und Handylichter im Rhythmus geschwenkt werden, wird deutlich, dass dieser Abend für ganz viele Menschen so viel mehr war als ein Fussballspiel.

Hier trifft Dynamo Kiew zum 3:2-Endstand. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Wieder kommt die Gänsehaut von Beginn hoch und wieder werden im Publikum Tränen verdrückt. Weit nach Abpfiff tanzen singende Ukrainer im Parkett der Muttenzerkurve zu Heimatliedern und so bleibt zu konstatieren, dass dieser Abend in dreierlei Hinsicht ein gelungener war: Er setzt ein Zeichen gegen den Krieg, lässt den Erlös der Glückskette zukommen und spendet zumindest für zwei Stunden jede Menge Freude für die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer.