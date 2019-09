Mathis, Scheuber und Gasser geben beim Allweg-Schwinget ihren Abschied Der Ob- und Nidwaldner Schwingerverband (ONSV) verliert gleich drei seiner Teamstützen: Am Allweg-Schwinget vom kommenden Sonntag bestreiten Marcel Mathis, Lutz Scheuber und Stefan Gasser ihren letzten Ernstkampf.

Die beiden Eidgenossen Lutz Scheuber, links, und Marcel Mathis geben am Allweg-Schwinget ihren Abschied. (Bild: PD)

(pd/zim) Marcel Mathis, Zweitplatzierter am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Zug, der Neu-Eidgenosse Lutz Scheuber und Teilverbandskranzer Stefan Gasser treten vom aktiven Schwingsport zurück. Besonders hart trifft es die Schwingersektion Nidwalden, die mit Mathis und Scheuber, beide aus Büren, zwei absolute Teamstützen verabschieden muss. Lutz Scheuber gewann das Kräftemessen auf dem Allweg 2013 und 2014, Marcel Mathis 2017.

Doch bevor sie ihre Zwilchhosen an den Nagel hängen, werden sowohl die beiden Eidgenossen wie auch der Alpnacher Stefan Gasser ihren Gegnern auf dem Allweg «keine Geschenke verteilen und nochmals alles geben», heisst es in einer Mitteilung der Organisatoren des 84. Allweg-Schwinget. Erwartet werden am kommenden Sonntag (Verschiebedatum Samstag, 14. September) laut OK-Präsident Werner Durrer insgesamt 120 Schwinger aus der Zentralschweiz sowie Gäste des Bernisch-Kantonalen Schwingerverbands (BKSV) und des Nordwestschweizerischen Schwingerverbands (NWSV).

Neben den Nidwaldnern Marcel Mathis, Lutz Scheuber und Martin Zimmermann (Ennetbürgen) werden mit Benji von Ah (Giswil), Sven Schurtenberger (Buttisholz) und Mike Müllestein (Steinen) weitere Eidgenossen am Allweg-Schwinget erwartet. Zudem sind nicht weniger als zehn Teilverbandskranzer sowie 31 Kantonalkranzschwinger gemeldet.