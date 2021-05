Handball Vor dem Playoff-Final sagt Zug-Spielerin Dimitra Hess: «Mein Wechsel spornt mich zusätzlich an» Der LK Zug trifft im Playoff-Final auf den LC Brühl. Dimitra Hess will gegen ihre künftigen Teamkolleginnen erstmals Meister werden.

Dimitra Hess ist in Zug zur Leistungsträgerin und Nationalspielerin gereift. Bild: Anthony Anex/Keystone

Zehn Tage ist er her, der letzte Einsatz der Zugerinnen. Im Cupfinal gegen die Spono Eagles krallten sie sich die erste Trophäe seit 2015, nach einer formidablen ersten Halbzeit retteten sie am Ende einen 29:26-Sieg über die Ziellinie. «Wir sind froh um diesen ersten Titel, er ist für uns wie eine Erlösung», schwärmt Dimitra Hess im Rückblick, doch die 20-jährige Flügelspielerin hält auch fest: «Am Samstag und am Sonntag feierten wir, dann war der Erfolg abgehakt. Nun haben wir einen neuen Fokus, ein neues Ziel. Und wir sind heiss darauf, dieses Ziel zu erreichen.»

Konkret heisst das: Zug will Meister werden und das Double komplett machen. Heute beginnt die Best-of-5-Serie des Playoff-Finals gegen den LC Brühl (20Uhr, live auf SRF info). Zum ersten Mal findet die Meisterschaftsentscheidung dabei an einem neutralen Ort statt, alle Partien werden in der Winterthurer Axa-Arena ausgetragen. Die moderne Infrastruktur biete ein spannendes Paket, zu dem auch die TV-Präsenz gehöre, erklärte der Ligavorstand in einer Mitteilung. «Gerade in einer Zeit, in der die Klubs nur sehr wenigen Fans Zutritt in die Halle gewähren können, wollen wir sie vor dem Bildschirm mit einem attraktiven Gesamtprodukt fesseln.» Das Schweizer Fernsehen wird sämtliche Spiele live übertragen.

Der LK Zug geht dabei als Favorit in diese Endausmarchung. Zwar hat er die Finalrunde nur auf Platz drei abgeschlossen, in den letzten Wochen lief die Auswahl von Trainer Christoph Sahli aber zu Hochform auf. Die letzte Niederlage datiert vom 3.März, seither gewannen die Zugerinnen neun Spiele in Serie, wovon dreimal Spono und zweimal Brühl zu den Geschlagenen gehörten. «Noch haben wir den Meistertitel nicht in trockenen Tüchern. Wir müssen von Beginn weg unsere Linie durchgeben und Spiel für Spiel gewinnen», fordert Dimitra Hess.

Dimitra Hess will künftige Kolleginnen «verkloppen»

Für sie persönlich ist die Affiche noch ein wenig spezieller, denn im Sommer wird die linke Flügelspielerin die Seiten wechseln. Nach vier Jahren in Zug zieht Hess in die Ostschweiz, beim Rekordmeister aus St.Gallen hat sie einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Auf die Gründe für die Veränderung mag sie nicht konkret eingehen. «Ich suche eine neue sportliche Herausforderung. Ich freue mich auf ein neues Umfeld, auf einen dänischen Trainer, auf andere Inputs», erklärt Hess, um sofort anzufügen: «Das alles ist noch weit weg. Zunächst möchte ich Brühl mit Zug verkloppen. Mein bevorstehender Wechsel spornt mich zusätzlich an.»

Seit sie im Jahr 2017 von Herzogenbuchsee zum LK Zug kam, ist die Aargauerin zur Leistungsträgerin und Nationalspielerin gereift. Neun Länderspiele hat sie bisher absolviert, wegen der langwierigen Knieverletzung von Bundesliga-Legionärin Jennifer Murer ist sie auch für die Schweiz am linken Flügel gesetzt. Schnell, draufgängerisch, abschlussstark – mit diesen Eigenschaften sicherte sich Hess an den Swiss Handball Awards 2020 die Auszeichnung zur Newcomerin des Jahres.

Nach Verletzung rechtzeitig wieder fit

Auch in die aktuelle Saison startete sie gut, fiel dann aber mit Knie- und Fussproblemen für drei Monate aus, ehe sie Anfang April rechtzeitig für die finale Phase zurückkehrte. «Wegen dieser Pause mache ich mir keinen Kopf. Ich kann alles geben, alles leisten, ich habe hohe Ansprüche an mich.»

Während Zug auf seinen ausgewogenen Tempohandball setzen wird, gelte es bei Brühl vor allem Goalie Sladana Dokovic, Topskorerin Malin Altherr und Kreisläuferin Martina Pavic (ex-Zug) zu beachten. «Brühl ist nicht ungefährlich», sagt Dimitra Hess. «Doch ich habe ein gutes Gefühl.»