Meistertitel Der FCZ krönt sich mit einem 2:0-Sieg in Basel zum neuen Schweizer Meister Der FC Zürich entthront die Young Boys. Mit dem Erfolg beim Erzrivalen Basel ist er vier Runden vor Schluss definitiv Meister. Es ist der 13. Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Es ist vollbracht. Der FC Zürich ist neuer Schweizer Fussball Meister. Kurz vor 18:30 ist das Spiel im Basler St. Jakob Park zu Ende. Der FCZ besiegt seinen Erzrivalen FCB dank Toren von Ceesay und Boranijasevic 2:0. Und holt damit den 13. Titel der Vereinsgeschichte.

Nach dem Schlusspfiff nehmen die Zürcher Fans den Rasen des Stadions ein. Die Polizei ist mit einem grossen Aufgebot zur Stelle. Es gilt unter allen Umständen zu verhindern, dass die beiden Fanlager aufeinandertreffen. Die Erinnerungen an die Ausschreitungen am 13. Mai 2006 sind noch immer präsent.

Es sind teilweise skurrile Bilder, die sich abspielen. Der Basler Stadionspeaker bittet die FCZ-Mannschaft und namentlich auch Präsident Ancillo Canepa, den Rasen «aus Sicherheitsgründen» zu verlassen.

Es braucht einige Zeit, bis das die Zürcher tatsächlich auch tun. Zuvor lassen sie es sich nicht nehmen, mit ihren Fans zusammen Jubelgesänge anzustimmen. Dazwischen in Vollmontur: die Polizei.

So feiern die Zürcher im Joggeli:

Die Zürcher feiern auf dem Joggeli-Rasen mit ihren Fans Etienne Wuillemin

[18:46] Beyeler Béatrice Zum 13. Mal wurde der FCZ heute Meister. Das gilt es nun zu feiern. Etienne Wuillemin

Die Reaktionen zum 13. Meistertitel des FCZ:

FCZ-Trainer André Breitenreiter: «Ich glaube, wir haben den Titel absolut verdient. Es ist überwältigend. Ich bin mir sicher, dass wir heute Abend mit unseren Fans auf dem Helvetiaplatz eine Sause steigen lassen.»

Blerim Dzemaili: «Diese Geschichte ist absolut kitschig. Dass sich diese Geschichte nun in Basel schliesst, ist umso schöner. Nach dem 13. Mai 2006 werden wir uns nun den 1. Mai 2022 einrahmen.»

Beim TV-Interview von Dzemaili stösst Teamkollege Mirlind Kryeziu hinzu und ergänzt: «Blerim ist Weltklasse. Er kam letztes Jahr zu uns und ist wie unser Vater im Team.»

Yanick Brecher, FCZ-Goalie: «Sensationell, wie Breitenreiter jeden Tag mit uns gearbeitet hat. Es war heute ein riesiges Fest.»

Die besten Bilder des Spiels:

So lief das Spiel:

Dem FCZ hätte bereits ein Unentschieden gereicht, um den Titel zu holen. Der FCB zeigt vor allem zu Beginn des Spiels, wie sehr er eine fremde Meisterfeier im eigenen Stadion verhindern will. Doch Stocker und Millar scheitern nach wenigen Minuten beide am starken FCZ-Torhüter Brecher.

Die Zürcher überstehen den von Taulant Xhaka angeführten stürmischen Basler Beginn. Das Spiel wird auf beiden Seiten hart geführt. Packende Zweikämpfe, Grätschen, aber auch das eine oder andere rüde Foul prägen es. Die Stimmung unter den 33’810 Fans auf den Rängen ist beidseits herausragend.

Der starke Schiedsrichter Fedayi San lässt vieles laufen. Und es gelingt ihm gerade noch, einzuschreiten, bevor zu vieles entgleitet. Zwischen der 28. und 35. Minute zückt er fünf gelbe Karten.

Ceesay bringt den FCZ mit seinem 18. Saisontor in Führung. Urs Lindt / freshfocus

Assan Ceesay ist es dann, der nach 40 Minuten die Zürcher Meisterparty definitiv entflammt. Dzemaili bringt einen Freistoss in den Basler Strafraum. Der Ball ist lange in der Luft, bevor ihn Ceesay unbedrängt einköpfeln darf. Die FCZ-Fans verwandeln das Stadion in ein Lichtermeer.

Noch vor der Halbzeit doppelt der FCZ nach. Boranijasevic trifft, wobei die FCB-Verteidigung erneut schlecht aussieht. Damit ist das Spiel entschieden. Der FCB bräuchte in der zweiten Hälfte nun drei Treffer. Doch es gelingt ihm nicht mehr, zuzusetzen. Zumal mit Lang, Stocker und Millar gleich drei Leader verletzt ausgewechselt werden müssen.

Zürcher Jubel nach dem zweiten Treffer. Urs Lindt / freshfocus

FCB-Fans werfen Bier nach Dzemaili

Für Blerim Dzemaili ist der FCZ-Triumph in Basel besonders süss. Er stand bereits auf dem Platz, als sein FCZ dem FCB am 13. Mai 2006 in der 93. Minute den Meistertitel entriss. Jetzt hat er bereits im Vorfeld gesagt: «Wer mich kennt, wo ich Meister werden will.» In Basel. Und genau so ist es gekommen.

Für Dzemaili selbst ist das Spiel nach 64 Minuten vorbei. Trainer André Breitenreiter wechselt ihn aus. Dzemaili reckt den FCZ-Fans die Faust entgegen. Derweil werfen ihm die FCB-Fans auf der Haupttribüne einige Becher Bier nach. Er nimmt es mit einem Lächeln. Im Wissen, dass es lange und wilde Partynacht folgen wird.