Meldestelle ab 1. Januar Dieser Aargauer verkörpert so etwas wie das neue Gewissen des Schweizer Sports Sportorganisationen in der Schweiz unterstehen künftig dem neuen Ethikreglement. Missbräuchliches Verhalten wird ab dem 1. Januar 2022 vom Team des Aargauers Markus Pfisterer bei der Meldestelle von Swiss Sport Integrity untersucht.

Markus Pfisterer leitet die neue Meldestelle für Ethikverstösse im Schweizer Sport. Christoph Näpflin

Er ist eine Art moralische Eingangspforte zum Schweizer Sport. Der Aargauer Markus Pfisterer leitet die neue Einheit zur Untersuchung von möglichem Fehlverhalten in Vereinen, Verbänden und Organisationen. Auf den 1. Januar hin wird die Meldestelle ihren Betrieb aufnehmen. Sie ist als zusätzliche Abteilung bei der nationalen Antidopingagentur angesiedelt.

Diese wird im Zuge der Erweiterung ihrer Aufgaben nicht nur um sechs Personen verstärkt, sondern mit dem neuen Namen «Swiss Sport Integrity» versehen. Der Schweizer Sport verpasst sich auf dieses Datum als Folge von missbräuchlichem Tun insbesondere im Turnverband ein strenges Ethikreglement. Und beim Team von Markus Pfisterer können sich Opfer oder Zeugen von Missbrauch künftig melden.

Pfisterer hat sich in einem starken Kandidatenfeld durchgesetzt. Sein zukünftiger Chef Ernst König, Direktor von Swiss Sport Integrity, erklärt, wieso der 50-Jährige überzeugt hat: «Er erfüllt das Jobprofil extrem gut, bringt sowohl ein juristisches Verständnis sowie exzellente Kenntnisse der Schweizer Sportlandschaft und langjährige Führungserfahrung mit. Vor allem aber sind seine menschlichen Qualitäten herausgestochen.»

Seit einem Fallschirmunfall im Rollstuhl

Der Aargauer, der seit einem Fallschirmunfall 1999 im Rollstuhl unterwegs ist, hat in den vergangenen zehn Jahren als Geschäftsführer den nationalen Radsportverband Swiss Cycling geführt. Zuvor war er sowohl vor wie nach seinem Unfall aktiver Athlet. Unlängst hat Pfisterer Ausbildungen in Konfliktlösung und Mediation gemacht, die ihm im neuen Jobprofil zugutekommen.

Er sagt, er habe mit 50 Jahren beruflich nochmals eine neue Herausforderung gesucht. «Ich empfinde es als einmaliges Privileg, eine neue Funktion aufbauen zu dürfen, in der ich einen grossen Wert sehe. Ich bin überzeugt davon, dass es im Schweizer Sport einen solchen Ort braucht, an den sich Sportlerinnen und Sportler wenden können.»

Gerade der Sport, der sich Werte wie Fairness und Wertschätzung auf die Fahne schreibe, habe hier eine grosse Verpflichtung. «Verbände haben in der Vergangenheit strukturelle Defizite aufgewiesen und lange Berührungsängste gegenüber der Thematik gezeigt.» Markus Pfisterer sagt, die sogenannte «Lebensschule Sport» dürfe nicht auf negativen Erfahrungen fussen und Eltern müssten sich darauf verlassen können, dass sie ihre Kinder in ein sicheres Umfeld übergeben.

Beratung, Untersuchung oder auch Weiterleitung an die Polizei

Er selber hat seinen Job bereits am 1. Oktober begonnen. Schliesslich ging es in einem ersten Schritt darum, die Mitarbeitenden zu rekrutieren, ein Verfahrensreglement zu erarbeiten sowie Strukturen und Prozesses zu definieren. Oberste Ziele sind Vorfälle zu verhindern oder den Opfern von missbräuchlichem Verhalten Recht zu verschaffen.

Aber wie genau funktioniert die neue Meldestelle? Das Vorgehen hängt ab, welche Art von Meldung eingeht. Zuerst wird die Zuständigkeit überprüft. Die Kontaktpersonen erhalten eine Erstberatung und es muss auch eruiert werden, an welche bereits bestehende Anlaufstellen sie sich je nach Thema wenden sollen. Bei strafrechtlich relevantem Fehlverhalten etwa sind dies neben Swiss Sport Integrity auch polizeiliche Untersuchungsbehörden. Im Verlauf dieser Vorprüfung wird entschieden, ob eine Untersuchung des Vorfalls gestartet wird. Nach Abschluss dieser werden die Ergebnisse an die Disziplinarkammer zur Beurteilung weitergeleitet.

Für Markus Pfisterer sind die Unabhängigkeit der Meldestelle und die Distanz zu den Sportverbänden zentral. Die Hemmschwelle, sich zu melden, müsse so klein wie möglich sein. «Betroffene, die auch anonym auftreten können, müssen sich zu 100 Prozent darauf verlassen können, dass ihr Anliegen bei uns in den richtigen Händen ist.» Gerade deshalb sei es «ein schlauer Entscheid» gewesen, die Meldestelle bei Antidoping Schweiz anzugliedern. Die Organisation geniesse bei Athletinnen und Athleten eine hohe Glaubwürdigkeit.

Drei bis vier Meldungen pro Woche - Tendenz zunehmend

Derzeit besteht die Meldestelle aus vier Mitarbeitenden. Zudem kann Pfisterers Team auf die bestehende Rechtsabteilung und Ermittlungseinheit für Dopinguntersuchungen zurückgreifen. Ob die personellen Kapazitäten ausreichen, wird durch die Anzahl und Komplexität der Fälle definiert. In der einjährigen Übergangsphase, in welcher der Dachverband Swiss Olympic eine Anlaufstelle betrieb, stiegen die Meldungen zuletzt auf rund drei bis vier pro Woche an.

Markus Pfisterer wie auch Ernst König rechnen eher mit einer weiteren Zunahme. Es gibt Anzeichen dafür, dass ein Teil der Betroffenen mit einer Meldung zuwarten wollte, bis die Verantwortung in wirklich unabhängigen Händen liegt. Der in Wikon wohnhafte Pfisterer weiss, dass es auch einige Zeit dauern wird, bis das Wissen über die neue Anlaufstelle wirklich überall angekommen ist. Das Erreichen der Zielgruppe ist ein wichtiges Ziel des Schweizer Sports für das neue Jahr. «Das braucht zweifellos einen Effort von Swiss Olympic», sagt Pfisterer. Denn der Bereich Prävention liegt in dessen Verantwortung.