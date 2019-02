Kommentar Mentale Meisterleistung von Corinne Suter Die Erfolge von Corinne Suter sind erstaunlich. Aber: Wer auf dem Podest steht, steht auch im Fokus der Öffentlichkeit. Den Rummel zu verarbeiten verlangt mentale Stärke – auch abseits der Skipiste. Claudio Zanini

Fünf Tage nach ihrer Bronzemedaille im Super-G doppelt Corinne Suter in der WM-Abfahrt nach. Die Schwyzerin schiebt sich vor ihr früheres Idol Lindsey Vonn und gewinnt Silber. Gold geht an Ilka Stuhec. Die Slowenin, die mit Schweizer Stöckli-Ski fährt, verteidigt damit ihren Titel von St. Moritz 2017.

Die Erfolge von Suter sind erstaunlich. Vor dieser WM hatte die 24-Jährige noch keinen einzigen Podestplatz im Weltcup erreicht. In der laufenden Saison kam sie immer näher an die Top 3, es fehlte nur noch an Details. In der Abfahrt von Cortina war es ein einziger Hundertstel, der sie vom Podest trennte.

Als Corinne Suter im WM-Super-G am Dienstag der Durchbruch gelang, lernte sie sofort die Kehrseite der Medaille kennen. Wer auf dem Podest steht, steht auch im Fokus einer breiten Öffentlichkeit. Der Weg vom Zielraum bis ins Bett wird anstrengender. Medientermine und Zeremonien nehmen kaum ein Ende. Den Rummel emotional zu verarbeiten, kann viel Zeit beanspruchen. Gerade bei Athletinnen, die erstmals eine Medaille gewinnen.

Die Super-G-Siegerin der WM 2017, Nicole Schmidhofer, hatte nach dem Titel in St. Moritz mehrere schlaflose Nächte. Bis zur Abfahrt konnte sie sich nicht erholen, das widerspiegelte sich in einem enttäuschenden 16. Platz.

Unter diesen Gesichtspunkten ist es vor allem eine mentale Meisterleistung, die Suter ablieferte. Ohne eine optimale Fahrt zu zeigen, holte sie Silber in der Abfahrt. Das Selbstbewusstsein, das ihr früher oft fehlte, scheint in diesen Tagen schier endlos zu sein. Aus der Zweiflerin wurde in Schweden ein Champion.