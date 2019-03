Video

Michael Lang: «Schlussendlich müssen wir das Spiel gewinnen können»

Am kommenden Samstag beginnt für die Schweiz die EM-Qualifikation mit dem Spiel gegen Georgien. Der Aussenverteidiger Michael Lang erzählt im Interview, wie gut er sich in der Schweizer Nationalmannschaft eingelebt hat, wo er seine Rolle in der Mannschaft sieht und was er vom Gegner Georgien erwartet.