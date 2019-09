Michael Schumacher zur Behandlung in Paris Der ehemalige Formel-1-Fahrer Michael Schumacher befindet sich gemäss einem Medienbericht in Paris. Dort soll sich der 50-Jährige einer Behandlung unterziehen.

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Michael Schumacher. (Bild: Keystone)

(rem) Gemäss Angaben der französischen Zeitung «Le Parisien» soll sich Michael Schumacher seit Montag im Krankenhaus Georges Pompidou in Paris befinden. Der ehemalige Formel-1-Weltmeister soll sich in der Klinik einer experimentellen Behandlung unterziehen. Eine Infusion von Stammzellen soll demnach eine entzündungshemmende Wirkung im ganzen Körper bewirken. Michael Schumacher soll das Krankenhaus am Mittwoch bereits wieder verlassen. Schumacher soll sich bereits zweimal zuvor in der Klinik aufgehalten haben.

Michael Schumacher ist der erfolgreichste Formel-1-Pilot aller Zeiten. Der gelernte Mechaniker gewann siebenmal die Weltmeisterschaft der Formel 1, fünf Titel davon holte er in Folge. Nach seinem Rücktritt vom Rennsport im Jahr 2012 erlitt Schumacher bei einem Skiunfall im Jahr 2013 im französischen Méribel ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Seitdem wird er medizinisch versorgt. Über seinen genauen Gesundheitszustand ist nichts bekannt.