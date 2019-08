Mit 0:3 von Espanyol bezwungen – der FCL ist in dieser Verfassung bedenklich schwach

Nächster Nackenschlag für den FC Luzern: Statt mit einer überzeugenden Leistung die kleine Hoffnung auf ein Weiterkommen in der Europa-League-Qualifikation zu nähren, liegt er bei Espanyol Barcelona bereits in der 3. Minute mit 0:1 hinten. Am Schluss unterliegt der FCL mit 0:3.