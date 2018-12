15-jährige St.Galler Handballerin vom LC Brühl hat ein Angebot aus der Bundesliga

Am ersten Turniertag des St. Galler Stadtwerk-Cups hielt sich das Team von Brühls Trainer Rolf Erdin mit den Siegen gegen Neckarsulm (19:14) und Nellingen (21:14) sowie der 18:27-Niederlage gegen Szczecin aus Polen im internationalen Teilnehmerinnenfeld achtbar, um gestern Morgen den bis dahin verlustpunktfreien Slowakinnen von Iuventa Michalovce die erste Niederlage (23:18) beizufügen. Damit qualifizierten sich die Brühlerinnen in der Platzierungsrunde für den kleinen Final. Das Endspiel verpasste es nur wegen der schlechteren Tordifferenz. Das Finalspiel zwischen Pogon Szczecin und Iuventa Michalovce wurde erst im Penaltyschiessen mit 22:19 zu Gunsten der Polinnen entschieden. Im Spiel um den dritten Platz traf Brühl wie schon zum Turnierauftakt auf Neckarsulm. Hatten die Gastgeberinnen den ersten Vergleich zu ihren Gunsten entschieden, so taten sie dies erneut mit dem 22:20 und einer kämpferischen Leistung. (fb)