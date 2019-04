Der frühere Trainer Roger Nater über Timo Meier: «Timo kannst du zusammenfalten. Das ist ihm egal. Er macht einfach weiter» Timo Meier ist der Überflieger der Stunde. Ohne in einer europäischen Profiliga gespielt zu haben, ist der Herisauer in Übersee der produktivste Schweizer Spieler der Geschichte. Wer ist dieser Mann, den kaum einer auf der Rechnung hatte? François Schmid-Bechtel

Timo Meier (Bild: Brandon Magnus/Getty)

Die Engländer glauben, der beste Nachbar bleibt der, den man von Weitem grüsst. Bei Timo Meier blieb der Nachbar nicht auf Distanz. Wer weiss: Vielleicht würde Timo Meier jetzt in einem anonymen Büro sitzen statt die beste Eishockeyliga der Welt aufzumischen, wenn seine Eltern Mitte der 1990er-Jahre nicht in dieses Reihenhaus in Herisau gezogen wären.

Der Nachbar war Roger Nater. Heute 53-jährig. Damals über Jahre der beste Schweizer Stürmer und Captain beim SC Herisau. Mehrmals hatte er die Möglichkeit, in die NLA zu wechseln. Aber Nater blieb. Und so passt es zu seiner Geschichte, dass er ausgerechnet ein Jahr bevor die Appenzeller 1997 sensationell in die NLA aufgestiegen sind, als Spieler zurücktrat. Aber das hat Naters Ansehen im Dorf mit den knapp 16 000 Einwohnern nicht geschadet. Nater ist Eishockey. Und er hat zwei Söhne, der jüngere, Jens, kommt ein Jahr vor Timo Meier zur Welt. «Timo und meine beiden Buben waren Tag und Nacht draussen, um Hockey zu spielen», so Nater.

Nater: «Das war eine Equipe vom Feinsten»

Roger Nater (Bild: PD)

Als Timo Meier mit Eishockey begann, war der SC Herisau nicht mehr der trotzige, aufmüpfige Club aus dem Appenzellerland. Durch den Konkurs und den Rückzug in die 2. Liga verlor er auch ein Stück weit den Stolz. Immerhin: Nater liess nicht locker. Er blieb an der Bande. Und weil mit Markus Bachschmied ein anderer Hockeyheld aus der Vergangenheit – Aufstiegsgoalie in Herisau und 1990 Schweizer Meister mit Lugano – das Präsidium übernahm, ging der Mut trotz Schuldenlast nie ganz verloren. Bachschmied sagt:

«Für Timo und ein paar andere in seinem Alter hat es nur Eishockey gegeben. Deshalb haben wir entschieden, uns der Sportschule Appenzellerland anzuschliessen, um die Spieler effizienter zu fördern.»

Trainer der Gruppe der Begabten im Alter zwischen 10 und 13 Jahren: Nater. Er sagt: «Das war eine Equipe vom Feinsten. Mit dabei auch Kevin Fiala, der wie Timo heute in der NHL spielt. Neben dem Mannschaftstraining haben wir jeweils zweimal pro Woche morgens um sechs trainiert. Aber wenn ich um sechs das Eis betrat, war ich immer der Letzte. Und nach dem Training ging es für die Spieler gleich zur Schule.» Nater arbeitet heute als Teamleiter bei den Sozialversicherungen Appenzell Ausserrhoden und trainiert den viertklassigen SC Rheintal. «Man muss schon als junger Spieler hart und ehrlich zu sich selbst sein. Das können aber nicht viele. Etliche zerbrechen daran. Aber nicht Timo Meier. Den kannst du zusammenfalten, in die Ecke stellen. Das ist ihm egal. Er macht einfach weiter.» Es ist die Gradlinigkeit, seine unerschrockene, ruppige Spielweise, für die er in Nordamerika bewundert wird. Meiers erster Trainer in Übersee, Dominique Ducharme, sagt: «Timo hat die Wucht eines Zuges.»

Timo Meier (links) und Nino Niederreiter spielen beide in der NHL. (Bild: Reto Martin)

Überragende Verhandlungsposition

Meiers erster Standardvertrag, der ihm während dreier Jahre 925 000 US-Dollar pro Saison garantiert, läuft im Frühsommer aus. Seine Verhandlungsposition ist aber überragend. Allein, weil er mit 30 Toren und 36 Assists in der internen Skorerliste der San Jose Sharks an vierter Position liegt. Und das mit erst 22 Jahren. Der nächste Vertrag, so schätzen Kenner, dürfte mit total gegen 20 Millionen Dollar dotiert sein. «Wahnsinn», sagt Bachschmied. «Erst recht, wenn man sieht, wie unbeeindruckt Timo auf den Hype reagiert. Wenn er im Sommer hier ist, nimmt er sich für jeden Zeit und geht mit den Junioren auch einmal aufs Eis.» Und Nater sagt:

«Ruhm und Geld haben ihn nicht verändert. Wenn ich ihm heute ein SMS schicke mit der Bitte, ein Sharks-Cap für meinen Göttibub zu signieren, habe ich es in der nächsten Woche im Briefkasten.»

Schon mit 13 Jahren ist Timo Meier zu gut für Herisau. Er wechselt zu den Pikes Oberthurgau, einem der besten Ausbildungsclubs des Landes. Die Anzahl Trainings pro Woche verdoppelt sich auf acht bis zehn Einheiten. Für Meier bedeutet das: In aller Früh aus dem Bett, 30 Minuten Zugfahrt nach Romanshorn, um 7.30 Uhr auf dem Eis stehen, danach in die Sport-Sek nach Kreuzlingen, nach der Schule wieder nach Romanshorn ins Training – zu Hause in Herisau war er jeweils gegen 22 Uhr. Christian Rüegg war sein Trainer bei Oberthurgau. «Bei uns herrschte keine Wohlfühloase», sagt Rüegg und weiter:

«Denn es ging darum, die Spieler auf ein höheres Niveau zu heben. Das passiert nicht, wenn man sich mit Wattebäuschen bewirft.»

Rüegg hat in seiner langen Laufbahn etliche Spieler gesehen, die talentierter waren als Meier. «Wenn vor acht Jahren jemand prophezeit hätte, Timo würde in der NHL eine grosse Nummer werden, hätte ich ihn für unzurechnungsfähig gehalten. Denn physisch und läuferisch war da noch viel Luft nach oben.» Aber der Herisauer hatte Leistungsbereitschaft. «Und Timo ist sich für nichts zu schade. Selbst als Top-10-Draft musste er sich im Farmteam der San Jose Sharks erst in der vierten Sturmlinie eingliedern. Sich in diesem Umfeld hochzuarbeiten, bedeutet, dass man sich täglich beweisen muss. Aber er hat es geschafft. Denn das ist Timo: unermüdlich, unerschütterlich.»

Timo Meier zertrümmert keine Schläger

Charly Meier, Timos Vater, hat sich nicht für Eishockey interessiert. Die legendäre Tollhaus-Party 1997 im Sportzentrum, als Herisau gegen GC in die NLA aufstieg, war erst sein zweites Eishockeyspiel überhaupt, das er live verfolgte. Doch der Leidenschaft des Sohnes wollte er sich nicht verschliessen. Irgendwann hiess es: Wo du doch die ganze Zeit in der Eishalle hockst, kannst du auch gleich die Administration für die Herisauer Junioren machen. Meier, von Beruf Qualitätsmanager, sagte zu. Es sind Tausende von Kilometern, quer durch die Schweiz, die er mit seinem Sohn zurücklegt. «Zwei Dinge waren mir besonders wichtig», sagt Charly Meier. «Erstens: Vor dem Sport kommt die Ausbildung. Das tönt vielleicht etwas bünzlig. Aber so sind wir eben. Zweitens: Respektiere den Gegner, den Mitspieler, den Schiedsrichter, den Trainer und die Niederlage. Ich will nie sehen, dass du einen Schläger aus Frust zertrümmerst. Timo hat sich an unsere Abmachung stets gehalten.»

Am Ende der obligatorischen Schulzeit ist Timo Meier auch für die Pikes zu gut. Mehrere NLA-Clubs wollen ihn für ihre Juniorenabteilung verpflichten. Meier entscheidet sich für Rapperswil, auch, weil man ihm eine KV-Lehrstelle im Sekretariat anbietet. Unter der Woche wohnt er bei einer Gastfamilie. Die Abnabelung verläuft problemlos. Der Vater sagt:

«Mädchen und Ausgang – die amüsanten Dinge des Lebens – hatten bei Timo keinen Vorrang. Denn er wusste stets, was er will.»

Top 50 NHL-Draft, U20-WM – lauten die Überschriften auf Timos Motivationszettel. Charly Meier sagt: «Als Timo in Rapperswil spielte, dachte ich: Es wäre schön, wenn er einmal in der Nationalliga B, später vielleicht sogar in der Nationalliga A spielen könnte. Dann ging es Knall auf Fall.» Halifax ruft. Und Timo ist noch nicht einmal 17-jährig. «Sollte Timo nicht erst die Lehre beenden, eher er voll auf Eishockey setzt? Meine Frau und ich, wir waren hin- und hergerissen. Doch dann sagte Timos Berater Sandro Bertaggia: ‹Schaut, ich habe das KV gemacht. Aber nach 18 Jahren als Hockeyprofi hat mir der Fähigkeitsausweis nichts gebracht.›»

In der zweiten Saison in Halifax startet Meier durch. Er wird als Toptalent für den NHL-Draft eingestuft. Es ist Juni 2015 und Charly Meier taucht in Sunrise Florida erstmals in die Glitzerwelt des Sports ein. «Die Beraterfirma von Timo hat für den Draft eine 20-Zimmer-Villa gemietet, um dort alle Talente und deren Eltern unterzubringen.» Und dann wird Timo in der ersten Runde von den San Jose Sharks gedraftet.

Manchmal lässt sich Timo Meier in St. Gallen Anzüge schneidern

Meier bleibt aber ein weiteres Jahr in der Juniorenliga, ehe er 2016 an die Westküste der USA beordert wird. Doch dann erkrankt er am Pfeifferschen Drüsenfieber. Meier muss ins Farmteam. Aber schon im Dezember beordern ihn die Sharks zurück. San Jose spielte in Montreal. «Es war Timos erstes Spiel in der NHL und bereits im ersten Drittel erzielte er auch gleich ein Tor», so der Vater. Letztmals war Charly Meier im Januar bei seinem Sohn. Zum Vatertag. Denn einmal pro Saison lädt der Club alle Väter ein. «Wir waren erst an einem Heimspiel und reisten danach mit dem Team im clubeigenen Jet zur Partie nach Las Vegas. Als wir dort landeten, warteten zwei Busse und eine Stretchlimousine auf dem Rollfeld. Es war die Limousine eines Casinos. Und sie war für einen Spieler bestimmt, der offenbar ein guter Kunde sein muss.» Welcher Sharks-Spieler häufig einen Abstecher nach Las Vegas macht, behält Meier für sich.

Sein Sohn ist es nicht.

«Meine Frau sagt, Timo sei knausrig. Statussymbole sagen ihm nicht viel. So fährt er immer noch einen kleinen Audi A3.»

Hin und wieder gönne es sich schon etwas. So kaufte er sich nach dem ersten NHL-Spiel eine schicke Tasche. Oder er lässt sich von einem Bekannten in St. Gallen Anzüge schneidern. «Und selbst wenn er noch viele Jahre in den USA bleiben wird, glaube ich nicht, dass er punkto Extravaganz zum Amerikaner wird.»