Conference League Mit Leidensfähigkeit und Glück: Der FCB schafft die Wende und steht im Achtelfinal Der FC Basel schafft im Rückspiel gegen Trabzonspor die Wende, siegt mit 2:0 und zieht in den Achtelfinal ein. Es ist ein Spektakel, das sich im Joggeli abspielt.

Andi Zeqiri (Zweiter von links) kanns kaum fassen, derweil überwiegt bei Wouter Burger (Mitte) und Taulant Xhala (Zweiter von rechts) die pure Freude. Claudio Thoma / freshfocus

Wow. Was für ein Europacupabend. Als das Spiel zwischen dem FC Basel und Trabzonspor um 22.51 Uhr abgepfiffen wird, da muss man erst einmal durchatmen. So intensiv, attraktiv und eng war dieses Rückspiel in den Playoffs der Conference League. Unter dem Strich ist Basel das Team mit dem glücklichen Ende. Weil Andi Zeqiri in der 76. Minute das 2:0 erzielt und den Gesamtskore auf 2:1 für die Basler stellt.

Dabei hatte nach 61 Minuten Trabzonspor nach dem Sieger ausgesehen. Stefano Denswil gleicht zum 1:1 aus, aber das Tor wird aberkannt. Und während die zahlreichen türkischen Fans Petarden zünden, brechen bei den FCB-Fans alle Dämme. Denn dank dieser VAR-Intervention bleibt der FCB im Spiel.

Aber Trabzonspor wird rund um dieses aberkannte Tor stärker und stärker. Bereits wenige Minuten zuvor zischt ein Schuss von Trézéguet nur knapp am Pfosten vorbei.

Die Chancen Trabzonspors kommen keineswegs aus dem Nichts. Nach Wiederanpfiff haben die Türken das Zentrum und das Geschehen im Griff. Der FCB muss mehr reagieren als er agieren kann. Bereits in der 48. Minute braucht der FCB die Hilfe des VAR. Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz hatte nach einer Aktion von Marwin Hitz auf den Punkt gezeigt und nahm die Entscheidung zurück.

Doch obschon Trabzonspor stärker wird, ist das bis zum Schluss eine ganz, ganz enge Kiste ist. Niemand kann sich des Resultats sicher sein. Das beweisen die zwei Topchancen Trabzons in Minute 91. und 95. Minute, bei denen manch einem Basler kurz das Herz stehen bleibt. Entsprechend dieser Spannung ist die Stimmung im Joggeli, das mit knapp 25000 Zuschauern so gut gefüllt ist wie seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr. Es ist eine elektrisierend Stimmung, wie es diese Partie verdient hat.

Trabzonspors Topskorer verschiesst den Elfer

Denn es ist ein Spiel, das von der ersten Minute an Vollgas-Fussball beinhaltet. Die erste Halbzeit ist bereits unfassbar turbulent und ereignisreich. Vor allem zu Beginn braucht der FCB einen erneut formstarken Marwin Hitz. In der 6. Minute muss er den Ball wegfausten, und in der 11. schafft er es, einen Konter der Türken zu entschärfen. Anton Kade, der überraschenderweise als Linksverteidiger aufläuft, spielt am gegnerischen Sechzehner einen Fehlpass, der am Anfang dieses Angriffs steht.

Aber der FCB reagiert eindrücklich. Nur zwei Minuten später schlägt Michael Lang einen tollen Pass, Marc Barta hebt das Offside auf, Zeki Amdouni ist schneller als Dogucan Haspolat, und schiebt mit der ersten Ballberührung ein. Man muss nach diesem Tor sagen: Wer, wenn nicht Zeki Amdouni, der Basler Mann der Stunde, macht die Hypothek aus dem Hinspiel wett.

Die Basler zeigen nach dem Tor in Durchgang 1 ein gutes Spiel, im Zentrum haben Wouter Burger und Taulant Xhaka ast alles im Griff. In diese Phase fällt jedoch eine neuerlich unglückliche Aktion Kades. Er geht mit dem Körper gegen Maxi Gómez in den Zweikampf, Lahoz pfeift – und es gibt Elfmeter. Ein harter Pfiff. Aber: Der FCB hat Glück im Unglück. Anastasios Bakasetas, Trabzonspors Topskorer, setzt den Ball links neben das Tor von Hitz.

Dieses Glück, welches der FCB beim verschossenen Elfer hat, er hat es immer wieder. Dieses nötige Wettkampfglück eben, das ihm so oft in den letzten Wochen und Monaten fehlte. Aber was dem FCB wirklich den Sieg bringt, ist eine eindrückliche Leidensfähigkeit und der Wille, sich aus der Umklammerung Trabzonspors zu lösen.

Damit zieht der FC Basel in den Achtelfinal der Conference League ein. Erst schafft dies zum zwölften Mal in einem Europacup. Und er realisiert dies gegen einen Widersacher, gegen den ihm nicht wenige kaum eine Chance eingeräumt hatten.

Wer der nächste Gegner sein wird, erfährt der FCB bereits am Freitag. Dann werden um 13 Uhr in Nyon die nächsten Duelle ausgelost.