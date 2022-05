Luzerner Stadtlauf Mit Spass laufen ist «Xund» – selbst der Direktor läuft mit Firmenlauf Rund 60 Studierende und Mitarbeitende des Bildungszentrums XUND aus Luzern nehmen in der Kategorie «Happy Runners» das Altstadtpflaster unter ihre Joggingschuhe. Im Vordergrund steht das gemeinsame Erlebnis.

Die Läuferinnen und Läufer des Xund haben allen Grund zur Freude: Bald geht es mitsamt Ballonen auf die 1,51 Kilometer lange Strecke. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022)

Über 100 rote und blaue Ballone tanzen im Vögeligärtli im Wind und warten auf ihren Einsatz: Bald schon werden sie von Studierenden und Mitarbeitenden der «Xund Bildung Gesundheit Zentralschweiz» durch die Altstadt von Luzern getragen. Gerade sieht es wieder nach schönem Wetter aus, die Sonne verdrängt die Regenwolken. Die Stimmung unter den rund 60 Teilnehmenden ist gut. Beim eigens für den Anlass aufgestellten Zelt ist Nina Joho von Xund daran, alle mit T-Shirt, Startnummer, Getränken und Traubenzucker zu versorgen.

Mit Motivation und Begeisterung dabei

Gerade eben zieht sich Kim Jud aus Luzern das bunte T-Shirt mit dem Logo des Bildungszentrums Xund über den Kopf. Sie sei vor einigen Jahren schon einmal mit dem BTV Luzern mitgelaufen, als sie als Jugendliche noch Geräteturnerin war. «Sport ist mir auch heute noch sehr wichtig. Ich gehe regelmässig joggen, biken und ins Fitness. Darum bin ich auch sehr motiviert, an einem Lauf mitzumachen», sagt die 19-Jährige, die im ersten Jahr das Studium zur Pflegefachfrau HF absolviert. Gerne hätte sie mehr von ihrer Klasse dabeigehabt. «Aber die wollten nicht mitmachen. Darum sind wir heute halt nur zu zweit. Doch das ist auch okay», meint sie und fixiert ihre Startnummer am Laufshirt.

132 Bilder 132 Bilder Stadtlauf 2022 ist Geschichte. Bild: Patrick Hürlimann (30. April 2022)

Auch der Direktor läuft mit

Bis zum Start sind es noch eine halbe Stunde. Jörg Meyer, Direktor des Bildungszentrums und selbst auch in voller Montur für den Lauf gerüstet, nutzt die Gelegenheit, die Läuferinnen und Läufer zu versammeln und einige Worte an sie zu richten. Auch für ein Gruppenbild auf der Treppe der Lukaskirche bleibt noch genügend Zeit. Meyer ist begeistert, dass sich so viele Studierende und Mitarbeitende, teilweise mit ihren Familienangehörigen, angemeldet haben. «Wir wollen heute vor allem eines, und das ist ganz viel Spass zusammen haben.» Das Bildungszentrum Xund soll natürlich auch in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen werden. «Wir brauchen dringend motivierte Menschen, die sich im Gesundheitsbereich ausbilden lassen und langfristig Freude an ihrem Beruf haben», ergänzt Meyer.

Der Stadtlauf als Hauptprobe für dem Halbmarathon

Die ganze Gruppe macht sich nun auf den Weg Richtung Startgelände auf Höhe der Kappelbrücke. Zahlreiche Unternehmen sind in dieser Kategorie mit Mitarbeitenden am Start. Leider setzt wieder etwas Regen ein, doch das tut der ausgelassenen Stimmung in der Xund-Gruppe keinen Abbruch. Auch die angehenden Pflegefachfrau Pascale Aufdermauer strahlt. «Ich freue mich mega auf den Lauf. Mal sehen, wie schnell ich laufen kann», so die Kernserin. Die kurze Distanz heute sei ein Test für weitere Läufe. Ein grosses Ziel für dieses Jahr wäre nämlich der Halbmarathon anlässlich des Swiss City Marathons in Luzern im Herbst. Bis dann ist die 21-Jährige, die im Spital Stans angestellt ist, auch mit ihrer Ausbildung zur Pflegefachfrau HF fertig. Die junge Frau beweist also nicht nur im Job, sondern auch im Sport beneidenswerten Durchhaltewillen!