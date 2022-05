Modusdebatte Best-of-3-Serie um die Meisterschaft? Liga macht nächsten Schritt in Richtung Playoffs in der Super League Die Swiss Football League bestätigt Playoff-Pläne in der Super League. Der Titel soll künftig in einer Best-of-3-Serie vergeben werden.

Rund um den Super-League-Modus gibt es noch einige Diskussionen. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Gibt es bald eine Best-of-3-Serie um den Schweizer Meistertitel im Fussball? Zumindest kommt es so, wenn es nach dem Komitee der Swiss Football League geht. Im Vorfeld der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. Mai hat das Komitee einen detaillierten Vorschlag für die Modusänderung ausgearbeitet. Darin hält sie an ihren Ideen fest, wonach die Meisterschaft mit Finalspielen entschieden werden soll.

Geplant ist, dass es in der Super League nach einer Meisterschaftsphase mit 22 Partien, eine Teilung der Liga gibt. In nochmals je zehn Partien treten die Teams noch einmal gegeneinander an. Nach diesen total 32 Runden schlägt das Komitee die Austragung von Entscheidungsspielen vor.

Dem SFL-Komitee schwebt ein dreistufiges Modell vor.

Die Detailplanung sieht nun vor, dass es bei den Playoffs für die Europacup-Plätze Hin- und Rückspiele im Viertelfinal und Halbfinal geben soll, im Final jedoch nur eine einzelne Entscheidungspartie. Und: Dass es mindestens zwei direkte Siege braucht, um Schweizer Meister zu werden. Der Schweizer Meistertitel soll nämlich in einer Best-of-3-Serie ermittelt werden. Ein solcher Modus ist im europäischen Fussball noch nicht bekannt, kennt man aber von anderen Sportarten, etwa dem Eishockey.

Ist gegen die Meistervergabe in einem Final: FC-Zürich-Präsident Ancillo Canepa, hier mit FCZ-Stürmer Wilfried Gnonto nach dem gewonnenen Meistertitel. Toto Marti/Freshfocus / Blick

Schon vor Bekanntwerden der Details stellten sich einige Funktionäre gegen die Änderung. FCZ-Präsident Ancillo Canepa sagte: «Die Einführung einer Playoff-Phase lehne ich strikt ab. Das ist sportlich unfair. Wer über die gesamte Saison am meisten Punkte erspielt hat, soll Meister werden.» Ähnlich äusserten sich Luzern-Präsident Stefan Wolf oder YB-Sportchef Christoph Spycher. Gegen eine Aufstockung auf 12 Teams gibt es derweil keine Opposition.

Zuerst geht es um die Ligagrösse, dann um den Modus

Deshalb trennt die SFL die Debatte um den Modus von der Ligagrösse – anders als noch vor zwei Jahren. Schon damals wäre die Mehrheit für eine Aufstockung gewesen. Es stand aber nur das «Schottische Modell» mit 33 Runden zur Debatte. Mittels einer schriftlichen Abstimmung wurde der Vorschlag verworfen, alles blieb beim Alten.

Fällt die Entscheidung künftig in einem Finalplayoff? In dieser Saison würden Zürich und Basel gegeneinander spielen. Urs Lindt / freshfocus

So wird diesmal einzeln über Ligagrösse und Modus abgestimmt. Erforderlich für eine 12er-Liga ist eine Zweidrittelmehrheit. Anschliessend entscheiden die Klubs über das System: Zuerst über die Einführung der Qualifikationsrunde und der Finalrunde, dann einzeln über jedes Element der Entscheidungsspiele. Es ist möglich, dass die Playoffs um die Europacupplätze sowie die Barrage kommen, das Meisterfinal aber abgelehnt wird. Im Vorfeld der Abstimmungen wird es unter den Klubverantwortlichen noch zu einigen Diskussionen kommen.