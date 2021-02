Olympische Spiele Der OK-Präsident von Tokio wirft nach sexistischen Äusserungen das Handtuch Der Rücktritt des Organisationschefs Yoshiro Mori ist vielleicht der letzte Sargnagel der Olympischen Sommerspiele in Tokio.

Yoshiro Mori: Sexistische Äusserungen kosten ihm das Amt. Yoshikazu Tsuno / AP

Als ob die Macher der Olympischen Spiele in Tokio nicht ohnehin schon genug Akzeptanzprobleme hätten – mehr als acht von zehn Japanern wollen wegen der Coronapandemie und der gigantischen Kosten das Sportspektakel nicht oder jedenfalls nicht in diesem Jahr. Nun trifft das Organisationskomitee der nächste Schlag: Sein Chef Yoshiro Mori gab am Freitag offiziell seinen Rücktritt bekannt. Der 83-Jährige habe sich unter dem massiven Druck der Öffentlichkeit zu diesem radikalen Schritt entschlossen, berichten japanische Medien unter Berufung auf olympische Insider.

Ein Eklat der Sonderklasse, rund fünfeinhalb Monate vor der geplanten Eröffnung der Spiele am 23. Juli. Und ein Skandal, wie ihn das an Chauvinismus und sexueller Überheblichkeit seiner alten Männer eigentlich gewöhnte Japan auch nur selten erlebt. Bei einer Videokonferenz des Japanischen Olympischen Komitees sollte es eigentlich harmlos darum gehen, den Frauenanteil im Vorstand in der Perspektive von 20 auf 40 Prozent zu verdoppeln.

Sein abfälliges Statement empörte das Land

Mori war heftig dagegen, und Anwesende zitieren ihn so: «Frauen haben ein ausgeprägtes Verlangen nach Konkurrenz. Jede will die andere überbieten. Deshalb sprechen dann alle.» Und weiter: «Wenn man die Zahl der weiblichen Mitglieder im Gremium erhöht und deren Redezeit nicht limitiert, kommen sie nur schwer zum Ende, was nervig ist.» Dieses flapsige Statement soll in der Runde Lachen ausgelöst haben.

Viele seiner Landsleute empfanden diese abfällige Bemerkung dagegen als Verbaldummheit und überhaupt nicht lustig. Im Gegenteil brach ein Sturm der Empörung los. Vor allem in den sozialen Netzwerken, wo viele User unter dem Hashtag #Moriresign ihrem Unmut Luft machen. Hunderttausende unterzeichneten eine Online-Petition, die das Japanische Olympische Komitee auffordert, gegen Mori und dessen Frauenfeindlichkeit aktiv zu werden.

60 Prozent für den sofortigen Rücktritt

Nach einer Umfrage der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo verlangen 60 Prozent der Japaner den sofortigen Rücktritt, weil Mori mit solchen sexistischen Äusserungen für diesen Top-Posten «nicht qualifiziert» sei. Die Gleichstellung der Geschlechter sollte für die Olympischen Spiele in Tokio «eine Selbstverständlichkeit» sein, sagte die Direktorin des Japanischen Olympischen Komitees, Kaori Yamagouchi, der Zeitung «Japan Times». Es sei «mehr als bedauerlich, dass sich der Präsident des Organisationskomitees zu einer solchen Bemerkung hinreissen lässt».

Auch 36 der wichtigen Sponsoren wie der Autokonzern Toyota wandten sich von Mori ab. Dessen Präsident Akio Toyoda, der sich nur äusserst selten zu gesellschaftspolitischen Fragen äussert, erklärte empört: «Wir sind enttäuscht von den jüngsten Kommentaren.» Moris Bemerkungen stünden im Widerspruch zu den olympischen Werten der Nicht-Diskriminierung, die sein Konzern als Vorbild der Jugend unterstütze.

Hiroaki Nakanishi, der Chef des einflussreichen Wirtschaftsverbandes Keidanren, wurde noch deutlicher. Die Kommentare von Mori hätten die «wahren Gefühle» und die Probleme der japanischen Gesellschaft offengelegt. Im Ranking des Weltwirtschaftsforums zur Gleichberechtigung der Geschlechter rangiert Japan als drittgrösste Volkswirtschaft nur auf Platz 121 von 153 aufgelisteten Staaten.

Komitee nahm die Entschuldigung hin

Unter dem Druck der Öffentlichkeit sah sich der 83-Jährige, der auch schon in seiner kurzen Zeit als Regierungschef in jedes erdenkliche Fettnäpfchen getreten war, erst einmal zu einer Entschuldigung veranlasst und nannte seine diskriminierende Aussage «gedankenlos». Es sei aber nur ein «privater Kommentar» gewesen; kein Grund, deshalb zurückzutreten. Gestärkt wurde diese Position bezeichnenderweise vom Internationalen Olympischen Komitee, das sich zwar formell distanzierte, die offenkundig sexistische Angelegenheit jedoch mit der Entschuldigung als «erledigt» betrachten wollte.

Japans Olympiaministerin Seiko Hashimoto, die im aktuellen Kabinett auch für die Gleichberechtigung der Geschlechter zuständig ist, verlangte aber, nicht Mori persönlich, sondern das Organisationskomitee müsse über eine Demission entscheiden. Dem wollte dieser zuvorkommen. Der Zeitung «Mainichi Shimbun» erklärte er, zu diesem Schritt eigentlich bereit gewesen zu sein. Aber Mitglieder des Komitees hätten ihn regelrecht bedrängt, im Amt zu bleiben. Vorstandschef Toshiro Muto habe ihn angefleht, «wenn Sie als Präsident zurücktreten, was wird dann aus dieser Organisation von 5000 Leuten?».

Zweifeln am Sinn der Spiele in Tokio

Diese rhetorisch gemeinte Frage ist nun vermutlich zu kurz gegriffen. Das Image der Spiele ist erneut schwer beschädigt. Daran wird auch die designierte Mori-Nachfolgerin, Olympiaministerin Seiko Hashimoto, auf die Schnelle nur wenig ändern können. Zunächst hiess es, Saburo Kawabuchi, Bürgermeister des Olympischen Dorfes und früherer Gründer der japanischen Fussballprofiliga J. League, solle das Amt übernehmen. Aber der 84-Jährige ist politisch zu wenig vernetzt, um dem öffentlichen Widerstand gegen Olympia Tokio noch viel entgegensetzen zu können.

Selbst japanische Top-Sportler zweifeln am Sinn einer Veranstaltung, wo rund 11000 Athleten – und anschliessend 4400 Teilnehmer der Paralympics – ihre Wettkämpfe quasi unter Zwangsquarantäne austragen müssen. Noch immer ist unklar und sogar zweifelhaft, ob überhaupt ausländische Touristen einreisen dürfen. In japanischen Medien ist deshalb die Rede davon, Mori sei vielleicht nur der letzte Sargnagel der Spiele.