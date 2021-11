Motorrad Stimmungsvolles Karriereende: Tom Lüthi, der Bernhard Russi der Töffszene Noch nie ist ein Schweizer Töffstar so stimmungsvoll verabschiedet worden - Tom Lüthi wird nicht in Vergessenheit geraten

Tom Lüthi verabschiedet sich. Bild: Freshfocus (Valencia, 14. November 2021)

Nur die Oper und der Sport kennen das Finale. Man steigt aus und weiss, es war das letzte Mal. Im richtigen Leben wissen wir hingegen nicht, ob es das letzte Mal war. Das letzte Mal Gotthelf gelesen, das letzte Mal über den Brünigpass gefahren oder der letzte Matchbesuch in Zug. Und so ist Tom Lüthis Karriere am Sonntag im spanischen Valencia mit einem echten Finale zu Ende gegangen. Er weiss, dass es sein letztes Rennen sein wird. Kein anderer unserer Rennfahrer – und darunter finden wir ja Titanen wie Luigi Taveri, Stefan Dörflinger oder Jacques Cornu – ist mit einem so stimmungsvollen Finale verabschiedet worden.

Das Töff-Finale von Valencia ist perfekt. Tom Lüthis Natur ist von sympathischer Bescheidenheit. Es wäre dem 35-jährigen Emmentaler nicht recht gewesen, wenn Dorna, der spanische Rechtehalter und Veranstalter, eine riesige Party zu seinen Ehren inszeniert hätte. Es kommt ihm gerade recht, dass die Welt zur gleichen Zeit am gleichen Ort ihre ganze Aufmerksamkeit auf einen ganz anderen Mann richtet. Auf Valentino Rossi. Der 42-jährige Italiener beendet am gleichen Tag wie Tom Lüthi seine Karriere. Der GP von Valencia ist als Abschiedsparty für den charismatischsten Rennfahrer der Geschichte konzipiert.

Ohne Hektik in Valentino Rossis Windschatten

Für Tom Lüthi ist in diesem Welt-Programm kein Platz und es wird zum Abschied nicht einmal eine Medienkonferenz für den Emmentaler organisiert. Und so wird es für ihn ein Abschied ohne Hektik im medialen Windschatten von Rossi. Die Leute, die ihm wichtig sind und die ihn während 20 Jahren im Rennzirkus begleitet haben, sind da. In allererster Linie seine Eltern Silvia und Hansueli und sein Freund und Manager Daniel Epp. Er hat Tom Lüthi 2002 in den GP-Zirkus gebracht und bis heute begleitet. Sein Mandat ist nun zu Ende. Aber als Freund und Ratgeber wird er bleiben. Zum Finale gehören die kleinen Extras, kleine Aufmerksamkeiten, die zu jedem Abschied, zum Finale gehören. Die Maschine bekommt noch einmal eine spezielle Bemalung. Mit der Nummer 12 in den Farben der Weltmeistersaison von 2005.

Tom Lüthi (rechts) mit seinem langjährigen Manager und Freund Daniel Epp. Bild: Freshfocus (Valencia, 13. November 2021)

Es ist nicht nur ein Finale nach dem Vorbild der Oper. Es ist auch das letzte Rennen in einer der gefährlichsten Sportarten der Welt. Und weil Lüthi weiss, dass es sein letztes Rennen sein wird, ist er locker und entspannt. Dass ihm das beste Trainingsresultat der Saison gelingt (6./2. Startreihe) hat nichts mit Technik, aber viel mit Psychologie zu tun. Und im Rennen fährt er auf dem 12. Platz in die Punkte. Noch einmal lässt er sein Talent aufblitzen. Rang 12 für die Startnummer 12. Gerade in diesem Sport ist dieser perfekte Abschluss nicht selbstverständlich. Selbst den Zeitpunkt des Rücktrittes bestimmen und sich gesund nach dem letzten Rennen aus dem Sattel schwingen zu können ist längst nicht allen vergönnt.

Wohl sind in Valencia die Augen der Welt und der 75000 Fans vor Ort auf Valentino Rossi gerichtet. Aber im Fahrerlager geht der Abschied von Tom Lüthi nicht vergessen. Er ist im Laufe von 20 Jahren zu einer der ganz grossen Persönlichkeiten in diesem Geschäft geworden. Wenn Valentino Rossi der grosse Star der letzten 20 Jahre war, so ist Tom Lüthi der Gentleman dieser Ära. Ihm fehlt in manchen Situationen die Unerbittlichkeit und Rücksichtslosigkeit der neuen Generation und das hat ihn wohl einige Siege gekostet.

Aber Bescheidenheit, Verlässlichkeit, Professionalität und Fairplay haben ihm Respekt, Anerkennung und Hochachtung in allen Kreisen beschert, die wertvoller sind als Siege und Titel. Seine Karriere ist frei von Skandalen. Es ist eine Ironie seiner Biographie, dass er partout nicht will, dass er als Bauernbub bezeichnet wird. Dabei sind es die Werte, die in seiner Herkunft, im Barschwand zu Linden wo sich das Emmental und das Berner Oberland die Hand reichen, die ihn zu dem gemacht haben, was er heute ist: nicht nur einer der erfolgreichsten Fahrer unserer Töffgeschichte. Auch einer der beliebtesten weltweit. Der Barschwand ist bis heute seine Heimat, sein Wohnort geblieben.

Tom Lüthi hat sich vom aktiven Rennsport verabschiedet. Aber nicht vom Rennsport. Er wird Sportdirektor beim Deutschen Prüstel-Team in der Moto3-WM und TV-Experte beim staatstragenden Fernsehen SRF, das mindestens noch bis und mit der Saison 2025 Rennen übertragen wird. Wenn es Fragen rund um unseren Rennsport gibt, wird Lüthi die Antworten darauf haben und in den Medien auch als Botschafter des Rennsportes präsent bleiben. Er wird der Bernhard Russi unserer Töffszene. Und im Wesen und Wirken ist er ja durchaus eine «Voralpen-Version» von Bernhard Russi, dem grossen Mann der Berge.