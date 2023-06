Mountainbike Dort, wo die Rivalität eskaliert ist: Nino Schurter und Mathias Flückiger treffen auf der Lenzerheide aufeinander Vor einem Jahr eskalierte der Streit zwischen Mathias Flückiger und Nino Schurter beim Heim-Weltcup auf der Lenzerheide. Noch immer ist dieser nicht beigelegt. Kommt es erneut zu einem emotionalen Aufeinandertreffen der beiden Schweizer Aushängeschilder?

Nino Schurter (rechts) und Mathias Flückiger nach dem Rennen auf der Lenzerheide vor einem Jahr. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Es ist ein Streit, wie sie der Schweizer Sport lange nicht gesehen hat. Die beiden Besten einer Sportart geben sich so richtig auf den Deckel. Passiert ist es im Juli 2022 beim Heim-Weltcup auf der Lenzerheide. Kurz vor Schluss führt Nino Schurter das Rennen vor Mathias Flückiger an, dahinter klafft eine Lücke. Das Publikum rechnet schon mit einem Schweizer Doppelsieg – zu früh.

Aus dem Zauberwald kommen die beiden nur noch als Dritter und Vierter. Was war geschehen? Flückiger soll zum Überholen angesetzt haben, worauf die beiden Schweizer gemeinsam im Dreck gelandet waren. Nach Zieleinfahrt schrie Schurter in Richtung des Berners: «Du bist nicht normal!»

Mathias Flückiger führt vor Nino Schurter. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Elf Monate nach dem Rencontre treffen die beiden Streithähne an diesem Wochenende wieder dort aufeinander, wo es passierte – auf der Lenzerheide. Und wie vor einem Jahr zählen sie am Sonntag zu den Topfavoriten auf den Sieg im olympischen Cross Country. Im Vorfeld des erneuten Aufeinandertreffens üben sich die beiden Schweizer im Schweigen.

Flückiger trat gar nicht vor die Medien und gab gar keine Interviews, Schurter verwies einzig auf eine Medienkonferenz. Dort sprach er davon, dass es für immer «speziell sei» in seiner Region auf der Lenzerheide zu fahren. Und er sprach darüber, dass er sich bald den 34. Weltcupsieg der Karriere holen möchte. Mit einem weiteren Erfolg würde der langjährige Dominator alleiniger Rekordhalter werden.

Die Protagonisten schweigen

Zum Streit miteinander äussern sich beide nicht mehr. Auch gut ein Jahr nach der Eskalation ist die Rivalität nicht aufgearbeitet. Hinter den Kulissen sollen beide keinen Hehl daraus machen, dass die Sympathien für den jeweils anderen gering sind. Eine von Swiss Cycling im letzten Sommer anberaumte Aussprache hat zu keinem Erfolg geführt. Seither gehen sich die Protagonisten fast vollständig aus dem Weg.

Nach dem Vorfall hatte Schurter davon gesprochen, dass Flückiger ihn an einer «unmöglichen Stelle» abgeräumt hatte. Flückiger dagegen hatte sich verteidigt und von einem normalen Zweikampf gesprochen. Er habe von Schurter gelernt, wie riskant man überholen könne. Damit erinnerte er zurück an die WM 2021 im italienischen Val di Sole, wo Schurter in der zweitletzten Kurve Flückiger noch überholt und so den WM-Titel weggeschnappt hat.

Ein Tag, an dem sich Frust anstaut: Nino Schurter jubelt 2021 über WM-Gold, Mathias Flückiger ist mit Silber enttäuscht. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Eskalation auf der Lenzerheide hatte sich zuvor angebahnt, der Streit unter der Oberfläche gebrodelt. Schurter und Flückiger, die beiden besten Schweizer Mountainbiker der letzten Jahre waren langjährige Widersacher – mit grossen Unterschieden. Hier der erfolgsverwöhnte Bündner Schurter, zehnfacher Weltmeister, Olympiasieger. Dort der ehrgeizige Berner Flückiger, lange im Schatten des Dominators und viel zu häufig nur zweiter Sieger in seiner Karriere.

Die Sympathien vieler Mountainbike-Fans sind klar verteilt, Schurter besitzt den Status eines Roger Federers. Er wird von allen geliebt. Ganz egal, wo der Mountainbike-Zirkus gastiert, «Nino, Nino, Nino»-Rufe sind gewiss. Flückiger dagegen ist eher Novak Djokovic, der von vielen weniger gemochte Gegenspieler. Daher passte es für viele ins Klischee des zu ehrgeizigen Flückigers, als er wegen einer atypischen Dopingprobe gesperrt worden war. Inzwischen ist der Berner wieder startberechtigt, wartet aber noch auf den Freispruch.

Nun kommt es also wieder zum Aufeinandertreffen der beiden Streithähne. Es könnte ein emotionales Wiedersehen im Zauberwald werden.