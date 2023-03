Mountainbike in Gränichen Mathias Flückigers erstes Rennen in der Schweiz nach Dopingsperre: «Ich weiss heute mehr denn je, wer ich bin» Der CIC On Swiss Bike Cup startet am Wochenende in Gränichen mit dem Comeback von Mathias Flückiger in die Jubiläumssaison. Der Berner wurde im August 2022 wegen eines angeblichen Dopingvergehens provisorisch gesperrt. Nun ist er vorläufig wieder startberechtigt.

Mathias Flückiger freut sich nach schlimmen Monaten auf sein erstes Rennen in der Schweiz. Anthony Anex / KEYSTONE

Der Olympia-Silbermedaillengewinner von Tokio 2021 sagt, dass er gut in Form ist und sich sehr auf das Rennen in Gränichen freut. Schliesslich hat er hier aus dem Jahr 2015 ganz besondere Erinnerungen. Und er gibt einen seltenen Einblick in sein Innenleben während der mittlerweile aufgehobenen Sperre.

Mathias Flückiger (34) trifft am Sonntag mit dem Neuseeländer Samuel Gaze und dem Deutschen Luca Schwarzbauer auf starke Konkurrenz aus dem Ausland. Mit Jolanda Neff, Alessandra Keller und Linda Indergand gehören gleich drei Schweizerinnen zu den heissen Favoriten.

Als Veranstalter freuen wir uns natürlich sehr, dass Sie in Gränichen am Swiss Bike Cup den Saisoneinstand in der Schweiz geben. Mit welchen Emotionen gehen Sie in das Rennen?

Mathias Flückiger: Ich freue mich sehr, in Gränichen so richtig in die Saison starten zu können und in den Rennzirkus zurückzukehren. Zwei Trainingslager mit meinem Team Thömus maxon haben mich nochmals einen grossen Schritt weitergebracht. Doch grundsätzlich nehme ich weiterhin Tag für Tag.

Sie sind mit einem 6. Platz bereits im Februar an einem gut besetzten UCI-Rennen in Spanien in die Saison gestartet. Wie zufrieden waren Sie mit dieser Standortbestimmung?

Der spontane Start in Banyoles hat mir gezeigt: Ich bin gut drauf und kann vorne mitmischen. Viel wichtiger jedoch war, dass ich glücklich war, zurück in der Rennszene zu sein. Dabei spürte ich mein inneres Feuer fürs Mountainbiken wieder.

Sie hatten aus bekannten Gründen eine längere Wettkampfpause. Sicher war diese Zeit schwierig. Doch andersrum gefragt: Wie konnten Sie diese Zeit für Ihre Entwicklung nutzen?

Ich habe in den vergangenen Monaten sehr viel Zeit gehabt. Zeit, um nachzudenken. Zeit, um zu merken, was und wer mir guttut. Obwohl die letzten Monate die schlimmsten in meinem Leben waren, habe ich viel gelernt. Ich weiss heute mehr denn je, wer ich bin, für welche Werte ich stehe und was mir in der Zukunft wirklich wichtig ist.

Sie haben 2015 in Gränichen Julien Absalon in einer Hitzeschlacht hinter sich gelassen. War das ein spezielles Rennen für Sie?

Oh ja. Das war ein sehr schöner und wichtiger Sieg. Ich erinnere mich, dass es unglaublich heiss war. Ich fuhr ein sehr offensives Rennen und am Ende kam es zum Dreikampf zwischen Julien Absalon, Daniel McConnell und mir. Ich diktierte das Tempo, setzte die beiden auch in den Abfahrten unter Druck und konnte mich in der letzten Runde absetzen. Für mich und mein damaliges Team war dies ein ganz grosser Sieg beim wichtigsten und grössten UCI-Rennen in der Schweiz.

Wie charakterisieren Sie die Strecke in Gränichen?

Gränichen ist «der» Schweizer Klassiker! Ein Rennen und eine Strecke, die sich Jahr für Jahr aufgrund der Lokalität im Kieswerk verändert. Es ist anspruchsvoll und dennoch «flowig» zu fahren. Der RC Gränichen schafft es immer mit Bravour, den Rundkurs zu verändern und neue spannende Streckenpassagen einzubauen.

Der Swiss Bike Cup feiert diese Saison das 30-Jahr-Jubiläum. Wie wichtig war die Rennserie für Ihre persönliche Entwicklung und Karriere?

Der Swiss Bike Cup ist für alle Schweizer Spitzenbikerinnen- und Biker von grosser Bedeutung. Hier sind wir gross geworden. Hier haben wir unsere Idole gesehen. Die professionelle Organisation, die kurzen Distanzen in der Schweiz und die Nähe zur Weltspitze in den Jugendjahren waren sicherlich entscheidende Faktoren für mich aber auch den ganzen Schweizer Mountainbike-Sport.

Der Weg an die Weltspitze ist bekanntlich ein langer. Wann kam für Sie der Punkt, als Sie entscheiden mussten, alles auf die Karte Mountainbike-Profi zu setzen? Welchen Ratschlag geben Sie jüngeren Athletinnen und Athleten, welche sich aktuell an diesem Punkt befinden?

Als Junior habe ich erstmals richtig aufs Biken gesetzt und bin eine ganze Saison gefahren. Als ich dann U19-Weltmeister wurde, war der Hunger nach mehr natürlich da, und mir war klar, dass ich nach meiner Lehre auf die Karte Profisport setzen will. Der Schlüssel zum Erfolg war: Ich habe das gemacht, was mir Freude gemacht hat. Dies muss für jede junge Athletin, für jeden jungen Athleten im Vordergrund stehen. Wenn die Jungen zu früh «müssen», dann werden sie es nie an die Weltspitze schaffen.