Mountainbike-WM Schurter träumt vom Stängeli: «Wenn alles zusammen kommt, kann ich um den 10. WM-Titel fahren» Während sein Konkurrent Mathias Flückiger nach positivem Dopingtest fehlt, hofft Nino Schurter auf seinen 10. Weltmeistertitel.

Nino Schurter jubelt schon über die erste Goldmedaille. Maxime Schmid / EPA

Die erste Goldmedaille hat er schon wieder. Nino Schurter sicherte sich mit dem Schweizer Team am Mittwoch zum Auftakt in die Mountainbike-WM im französischen Les Gets den Sieg. Für den 36-jährigen Bündner ist es der ideale Start in die WM-Woche. «Es hat Spass gemacht. Dieser Auftakt gibt schon ein gutes Gefühl für die Woche», bilanziert Schurter. Der Start in die WM ist geglückt, nun geht es so richtig los. Am Freitag steht das Short-Track-Rennen auf dem Programm, am Sonntag folgt im Cross-Country das wichtigste WM-Rennen. Würde Schurter siegen, wäre es bereits sein zehnter Weltmeistertitel.

Der neunte Triumph war vielleicht der emotionalste. Vor ziemlich genau einem Jahr führt im italienischen Val di Sole Mathias Flückiger das Rennen an, ehe sich Schurter in der zweitletzten Kurve noch irgendwie auf der Innenseite durchschlängelt – und sich den Titel sichert. Im Ziel lässt sich Schurter bejubeln, Flückiger weint bittere Tränen. Wieder einmal hatte der Bündner den Berner besiegt.

Jubel im Vorjahr bei Nino Schurter (rechts), Frust bei Mathias Flückiger (hinten). Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Schurter schweigt zum Fall Flückiger

In diesem Jahr lieferten sich die Schweizer Kontrahenten im Weltcup auf der Lenzerheide wieder ein Duell – auf dem Bike und daneben. Der Zweitplatzierte Flückiger kollidierte in einem Waldstück fernab der Kameras mit dem Führenden Schurter. Beide kamen zu Fall. «Du bist nicht normal», schrie ein gefrusteter Schurter im Ziel in Richtung Flückiger. Eine Aussprache musste her, damit sich die beiden Aushängeschilder wieder vertragen konnten.

Mathias Flückiger (links) wird an der WM nicht gegen Nino Schurter fahren können. Maxime Schmid / KEYSTONE

Doch am Tag vor der EM-Rennen in der Vorwoche der Schock: Flückiger wurde positiv auf die verbotene anabole Substanz Zeranol getestet. Er ist seither gesperrt, hat dazu nicht Stellung bezogen. Schurter sagt genau so wenig: «Ich äussere mich nicht zum Fall Flückiger.»

Pidcock, ist der Mann, den es zu schlagen gilt

Zum Duell mit dem Rivalen wird es für Schurter an der WM somit nicht kommen. Doch der Topfavorit ist in diesem Jahr ohnehin keiner aus der Schweiz. Er heisst Thomas Pidcock, ist 23 Jahre alt und kommt aus dem englischen Leeds. Vor einer Woche hatte sich der Ausnahmekönner, der auch auf der Strasse fährt, souverän zum Europameister gekrönt, 2021 hat er Gold bei Olympia geholt.

Derzeit der beste: Thomas Pidcock. Georgios Kefalas / EPA

Schurter sagt über Pidcock: «Seine körperlichen Voraussetzungen sind perfekt fürs Mountainbike. Er hat eine gute Ausdauer, ist leicht aber trotzdem noch explosiv. Diese Kombination macht ihn sehr gefährlich.» Auch wenn Schurter den Jungstar noch nie geschlagen hat, glaubt er daran: «Auch Pidcock kann Fehler machen, zudem kann auf dieser Strecke viel passieren. Wer weiss, was möglich ist.» Schurter hofft, im Versuch den Briten zu schlagen, auch auf seine Teamkollegen. «In Tokio haben wir bei den Frauen gesehen, dass man als Team andere Nationen aushebeln können», so Schurter. Neben ihm zählt auch der 24-jährige Tessiner Filippo Colombo zu den Mit-Favoriten auf das Podest.

Es fühlt sich so an wie an der WM 2009

Ohne Druck unterwegs: Nino Schurter. Maxime Schmid / EPA

Sollte es Schurter zu seinem 10. WM-Titel und damit zum Stängeli schaffen, wäre das ein grosses Highlight für ihn. Doch Druck mache er sich keinen, so Schurter. «Für mich ist es nicht mehr ein Müssen. Ich durfte so viel erreichen, jetzt ist alles ein Dürfen. Ich fühle mich ein bisschen so wie 2009 an meiner ersten Elite-WM, da durfte ich gut fahren, musste es aber nicht.» Doch der Bündner ist überzeugt, dass es reichen kann:

«Wenn alles zusammen kommt, kann ich immer noch um den Titel mitfahren.»

Wenn einem Mann das Stängeli zugetraut werden kann, dann Nino Schurter.