Mountainbike-Zoff Schurter vs. Flückiger: «Beide können nicht so gut verlieren» Sturz anstatt Sieg. Beleidigungen anstatt Gratulationen. Oder sogar Feindschaft anstatt Kollegialität? Wie die Weltklasse-Mountainbiker Nino Schurter und Mathias Flückiger beim Heimweltcup in Lenzerheide aneinander gerieten, hat die Schweizer Sportwelt bewegt. So schätzt das sportliche Umfeld die Vorfälle ein.

Keine wirklichen Freunde, aber ganz sicher auch keine Feinde. Nino Schurter (links) und Mathias Flückiger im kurzen Zwiegespräch an der Siegerehrung in Lenzerheide. Gian Ehrenzeller / EPA / keystone-sda.ch

Zwei Hitzköpfe in der Hitzewelle – Nino Schurter und Mathias Flückiger, mit 36 und 33 Jahren dem jugendlichen Leichtsinn fraglos entsprungen, sorgen mit ihrem Zoff beim Heim-Weltcup in Lenzerheide für den Schweizer Sportaufreger im Sommerloch. Perfekt eingefangen von TV-Kameras in einem Moment, wo bei den Athleten das Adrenalin im Körper überschwappt und der Sauerstoffgehalt im Blut nahe am Minimum ist. Und das Drehbuch meint es gut: das Duell des Bündners mit dem Berner geht diesen Sonntag beim Weltcup in Andorra nahtlos weiter.

Verloren haben Nino Schurter und Mathias Flückiger mit ihrem gemeinsamen Sturz nach einem verwegenen Überholversuch des Berners beide. Schurter die Möglichkeit, den Weltcup-Rekordsieg Nummer 34 vor der Haustüre zu feiern. Flückiger die Chance, erstmals ein solches Rennen in der Schweiz zu gewinnen.

Doch was für Typen sind zwei der weltbesten Mountainbiker überhaupt? Und was gibt es zu ihrer langjährigen Beziehung zu sagen? Wir haben uns umgehört – und sind überall auf ziemlich entspannte Personen gestossen. Nicht alle wollen ihren Namen in der Zeitung lesen, wenn sie Nino Schurter und Mathias Flückiger charakterisieren.

Der Posterboy und der Poulidor des Mountainbikes

Genauer gesagt deren Unterschiede. Nino sei während der vergangenen zehn Jahre stets der Überflieger, die klare Nummer 1 der Schweiz gewesen. Und Flückiger so etwas wie der Poulidor des Mountainbikes, stets im Schatten von Schurter. Diese Rolle streife er nun seit zwei Jahren durchaus erfolgreich ab.

Doch nicht nur resultatmässig würden sich die Beiden unterscheiden. Auf der einen Seite der Gentleman Schurter. Smart im Auftreten, stark im Vermarkten, gewinnbringend im Gespräch. Auf der anderen Seite Flückiger. Der einfache, direkte Typ vom Lande, der seine Gefühlslage nicht zurückhält, kommunikativ weniger galant unterwegs ist. Mehr der Chrampfer und weniger der Sonnenschein. Umso bemerkenswerter, dass es bei ihrem Rencontre vor laufenden Kameras für einmal eher der Bündner war, dessen emotionale Seite nach aussen drang.

Einer, der die zwei Sportler als Konkurrent bestens kennt, sowohl mit Schurter wie zuvor mit Flückiger im gleichen Team war und beide als «sehr gute Kollegen» bezeichnet, ist der im vergangenen Herbst zurückgetretene Matthias Stirnemann. Der Aargauer meint, zwischen den zwei Fahrern gäbe es wohl mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. «Beide können nicht so gut verlieren», sagt Stirnemann. Sie seien absolute Winnertypen. «Schurter und Flückiger starten nicht in ein Rennen, um Zweiter zu werden.»

Keine Geschenke, aber auch keine Fallen

Obwohl er zuletzt mehr mit Nino Schurter zu tun hatte, mit dem Bündner auch das Mehretappenrennen Cape Epic bestritt, macht Stirnemann Mathias Flückiger ein Kompliment: «Math hat menschlich grosse Schritte gemacht. Früher stand er sich oft selbst im Weg. Er hat viel an sich gearbeitet.»

Bald stehen im Mountainbike Europa- und Weltmeisterschaften an. Dort fährt man nicht für das eigene Team, sondern mit dem Schweizer Kreuz auf dem Rücken. Macht das im Verhalten untereinander einen Unterschied? Kommt sogar so etwas wie Teamgeist auf?

Matthias Stirnemann winkt ab und sagt dezidiert: «Im Rennen fährst du immer für dich. Unterwegs bist du in deinem eigenen Film. Wir betreiben ganz klar einen Einzelsport und machen niemandem ein Geschenk.» Schurter und Flückiger wären niemals so weit gekommen, würden sie sich anders verhalten.

Auch Stirnemann denkt, dass aufgrund der erreichten Eskalationsstufe ein Gespräch der zwei nicht schaden würde, «weil sie es primär untereinander regeln müssen». Er glaubt aber nicht, dass es so schnell dazu kommen wird. Ebenso wenig, dass es jetzt Woche für Woche zwischen Schurter und Flückiger «chlöpft». Er sei überzeugt, dass sie sich gegenseitig respektieren, «aber Mathias ist noch auf der Suche nach dem richtigen Rezept, um Nino im direkten Duell klar zu bezwingen».

Mehr Positionskämpfe sorgen für grösseres Spektakel

Matthias Stirnemann hat in den vergangenen Jahren bemerkt, dass der Ehrenkodex, wie man einen Gegner unterwegs nicht überholt, immer mehr aufgeweicht wird. «Man ist sich auf der Strecke im direkten Zweikampf sehr lange mit Samthandschuhen und enormem Respekt begegnet. Doch die Rennen sind kürzer geworden, es wird schneller gefahren und das Feld ist kompakter. Positionskämpfe werden viel härter ausgetragen.»

Stirnemann plädiert dafür, diese Duelle zuzulassen. «Direkter Kontakt gehört zu unserem Sport und sorgt auch für Würze und Spektakel.»

Für Gelassenheit plädiert auch Nationaltrainer Bruno Diethelm. Was geschehen sei, zeige für ihn vor allem, mit wie viel Herzblut die zwei Fahrer bei der Sache seien. Er weiss aufgrund der Erfahrungen der letztjährigen WM, wo Schurter Flückiger mit einem stinkfrechen Überholmanöver in der Zielkurve noch auf Platz 2 verwies, dass die Zeit hilft, heisse Köpfe zu kühlen.

«Die Zwei haben die Grösse, um sich weiterhin gegenseitig zu respektieren. Keiner der beiden will nochmals eine solche Situation wie in der Lenzerheide erleben. Und trotzdem gibt es keine Garantie dafür, dass es nicht noch einmal passiert», sagt Diethelm. Er werde als Nationaltrainer im Hinblick auf EM und WM versuchen, zu vermitteln.

Auch Thomas Peter, Geschäftsführer von Swiss Cycling, hat dank seiner Vergangenheit als Disziplinenchef Mountainbike einen direkten Draht zu den beiden Konkurrenten. Er hat auch schon mitgeholfen, Situationen zwischen den beiden Alphatieren zu klären. Peter sagt: «Diese Konkurrenzsituation auf Topniveau bringt uns dorthin, wo wir mit unseren Erfolgen stehen. Ein solcher Zwischenfall zeigt aber auch, dass diese zwei Sportler letztlich auch nur Menschen sind.»