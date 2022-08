Multisport-EM in München Der Erfinder der Mini-Olympiade nimmt uns mit in seine Kommandozentrale Der Solothurner Sportvermarkter Marc Jörg hatte die Idee für das Format einer Multisport-EM und koordiniert vor Ort die vielen Erwartungen von allen Seiten. Der 56-Jährige gewährt einen exklusiven Einblick in seine Arbeit.

Der Schweizer Direktor in der Kommandozentrale der Dachorganisation der European Championships. Rainer Sommerhalder

Langweilig wird es Marc Jörg in diesen Wochen in München bestimmt nie. Zwischen dem allmorgendlichen Rapport seines 15-köpfigen Teams in der Dachorganisation der European Championships und dem Lichterlöschen weit nach Mitternacht sind die Tage des 56-Jährigen nicht nur zeitlich ausgefüllt.

Die Suche nach einem Maximum an Qualität mit begrenzten Mitteln verlangt nach Problemlösungen im Stundentakt. Mittendrin der Solothurner Sportvermarkter Jörg, der einst als Direktor für die Uefa die Marketingaktivitäten und als Bereichsleiter für die europäische Rundfunkunion die Sportübertragungen koordinierte.

Und schliesslich lernt dieses Mini-Olympia, dessen geistiger Vater Jörg ist, erst gerade laufen. Nach der Premiere von 2018 in Glasgow ist München die zweite Bewährungsprobe. Der bewusste Gegenentwurf zum Gigantismus der Olympischen Spiele mit Fokus auf Nachhaltigkeit, mit begrenztem Budget von 130 Millionen Euro und mit Wettkämpfen in bestehender Infrastruktur hat seine Kehrseite. So muss der Solothurner etwa mit deutlich weniger Budget, weniger Personal und weniger Kameras als beim grossen Bruder Olympia möglichst genau so erstklassige Übertragungen für die mehr als 50 aus München berichtenden Sender bereitstellen.

Über 4000 Stunden Sport mit hohen Einschaltquoten

In elf Wettkampftagen werden über 4000 Stunden Sport in die Stuben von Europas TV-Publikum gesendet. Die ARD vermeldete vom ersten Wochenende schon mal mehr als 2 Millionen Zuschauer bei Kunstturnen, Triathlon und Sportklettern. Die viel höhere Medienaufmerksamkeit ist schliesslich neben einem überzeugenden Benefit für den Austragungsort und den besseren Vermarktungschancen eines der wichtigsten Argumente für den gemeinsamen Weg.

Ein Weg, der nach jeder Austragung wieder neu definiert werden muss. So liebäugelt die Leichtathletik derzeit mit einer Rückkehr zum Alleingang in vier Jahren. Der Erfolg von München und die Wahl der Nachfolgerstadt werden mitentscheidend sein, wie die dritte Version der Multisport-EM aussehen wird.

Marc Jörg erwartet in dieser Woche mehrere Kandidatenstädte zum Augenschein vor Ort. Und er sagt: «Wir müssen flexibel sein, denn das Programm soll zum Austragungsort passen und umgekehrt. Auch die Rückkehr zu einem örtlich zweigeteilten Event wie vor vier Jahren mit Glasgow und Berlin (Leichtathletik) ist 2026 denkbar.

Ein eigenes Software-Programm für 500 Kunden

Jörgs Antrieb in diesen Tagen ist es, TV-Anstalten, Sportverbänden und Bewerberstädten möglichst viele Argumente für eine Fortsetzung des Anlasses zu liefern. Deshalb begleitet er mit seinem Team aus der Kommandozentrale im International Broadcast Centre (IBC) die Schlüsselbereiche des Events eng. Hier wird mittels spezieller Software das Programm quasi in Livetime angepasst. So weiss Jörg zum Beispiel von jeder TV-Anstalt, wann welches Bild über den Sender geht. Insgesamt sind 400 bis 500 verschiedene Organisationen an diese Software angeschlossen.

Viel Wert wird auf die Qualität, die Ausmerzung von Fehlern und das mögliche Verbesserungs- und Einsparpotenzial gelegt. Die Kosten sind für interessierte Veranstalter häufig die entscheidende Hürde in einem Bewerbungsprozess.

Auch die Durchsetzung der Prinzipien, etwa punkto Nachhaltigkeit oder Integration des Publikums ins Sportprogramm, die sich Jörg und seine Organisation auf die Fahne geschrieben haben, bedarf einer ständigen Koordination. Um hier effizient zu sein, setzt er auch auf viel Know-how der Premiere in Glasgow. Gleich mehrere Mitglieder des damaligen Eventkomitees arbeiten nun für die Dachorganisation.

Corona machte die Planung zum Spiessrutenlauf

Gefordert waren Marc Jörg und sein britischer Geschäftspartner Paul Bristow auch zwischen den beiden European Championships. Die Covid-Pandemie rüttelte auch den gesamten Sportkalender gehörig durcheinander. Jede Verschiebung eines bedeutenden Events hatte wieder Auswirkungen auf München.

Lange war auch nicht klar, ob der Anlass überhaupt durchgeführt werden kann – und falls ja, unter welchen Corona-Bedingungen punkto Publikum. Dadurch verzögerte sich unter anderem der Start des Ticketverkaufs um ein ganzes Jahr. Die Unsicherheit, wie viele Eintritte kurzfristig verkauft werden, begleitet die Organisatoren bis heute.

«Letztlich haben wir aber sehr viel Glück gehabt», bilanziert Marc Jörg diese lange Phase der Unsicherheit. Auch deshalb, weil die öffentliche Hand mit Vehemenz hinter dem Anlass gestanden hat und steht. Ein Fragezeichen setzt der 56-Jährige hinter die Belastung vieler Athleten mit WM, Commonwealth Games und EM innerhalb weniger Wochen. Auch dies eine Folge der Corona-Verschiebungen.

Die perfekte Bühne im Münchner Olympiapark

In den ersten Tagen erwies sich die EM in München als voller Erfolg. In Scharen strömten die Zuschauer in den für einen solchen Event perfekt geeigneten Olympiapark. In vielen Themen stösst man unter Berücksichtigung der eigenen Ansprüche an Grenzen. «Und nicht viele Städte haben eine solche Infrastruktur an einem Ort wie München mit dem Olympiapark», gibt Marc Jörg zu bedenken.

Die Suche nach einem Konsens zwischen Bewerbern, TV-Anstalten und Sportverbänden gehört zu den wichtigsten Aufgaben von Marc Jörg. Es ist ein komplexer Prozess, stets begleitet von vielen Unsicherheitsfaktoren. «Wer bei uns arbeitet, hat keinen Job mit Langzeitgarantie», sagt der Solothurner.

Marc Jörg hat setzt auf einen offenen und ehrlichen Dialog. Er sucht die Win-Win-Situation, aber auch ein schlüssiges Konzept für den Anlass. Von gewissen Prinzipien will man nicht abweichen. «Aber letztlich funktioniert unser Prinzip ‹Gemeinsam stärker ›in verschiedenen Kombinationen.»