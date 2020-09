2018 übernahm Mauro Lustrinelli den Trainerjob bei der U21-Nati. 2011 hatte die U21 letztmals an einer EM teilgenommen. Unter dem 44-jährigen Tessiner hat die höchste Nachwuchsauswahl grosse Fortschritte erzielt. Die bisherigen vier Qualifikationsspiele hat sie alle gewonnen. Insbesondere der 3:1-Heimsieg gegen die Franzosen ist ein veritabler Coup. Am Freitag trifft die U21 in Schaffhausen auf die Slowakei. Vier Tage später tritt sie gegen den gleichen Gegner auswärts an. Die 9 Gruppenersten sowie die 5 besten Gruppen-Zweiten qualifizieren sich für die EM nächstes Jahr in Ungarn und der Slowenien.