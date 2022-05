Eishockey Nach dem Meistertitel darf Chiara Eggli an die WM in die USA fliegen Die Zuger Eishockeyspielerin Chiara Eggli steht an der U18-WM in den USA vor einem weiteren Karrierehöhepunkt.

Chiara Eggli (rechts) im Dress der ZSC Lions. Bild: Reto Christen

Erste U18-Länderspiele im letzten Jahr, Debüt in der Women’s League beim Schweizer Meister ZSC Lions, European Youth Olympic Festival im Februar in Vuokatti und nun – quasi als krönender Abschluss einer erfolgreichen Rookie-Saison – die U18-WM in Madison (USA), die im Januar dieses Jahres aufgrund der Pandemie hatte verschoben werden müssen. Sie freue sich riesig, sagt Chiara Eggli, fügt aber gleichzeitig selbstbewusst bei:

«Das Aufgebot zeigt mir auch, dass ich während der Saison hart gearbeitet habe und auf dem richtigen Weg bin.»

Eggli stammt aus der Nachwuchsabteilung des EHC Seewen und des HC Innerschwyz, hat jedoch frühzeitig in die Lions-Organisation gewechselt und drei Jahre bei den GCK Lions in der SWHL B gespielt. Letzte Saison gelang ihr der Sprung in die höchste Liga und sie durfte nach einigen Einsätzen in der Qualifikation hautnah miterleben, wie die Zürcherinnen im Playoff-Final den Meistertitel gewannen. In zehn Spielen holte sie sich immerhin bereits fünf Skorerpunkte. Deshalb ist es ihr erklärtes Ziel, «mich für das Stammkader aufzudrängen». Dabei kommt ihr möglicherweise entgegen, dass ihre neue Trainerin auch gleichzeitig ihre alte ist, denn GCK-Lions-Coach Angela Frautschi leitet neu die Geschicke des Meisterteams. Eggli glaubt zwar nicht, dass dies von Vorteil für sie sein könnte, «denn alles beginnt neu und man wird dort eingestuft, wo man es sich verdient hat».

Gegner sind Deutschland, Tschechien und Slowakei

Die OYM-Gymnasiastin hat früh das Spielen mit den Knaben aufgegeben. «Es wäre mir zu viel geworden», begründet sie ihren Entscheid, den sie genau so wieder fällen würde.

«Man muss im Frauenhockey im spielerischen Bereich mehr aus sich herausholen, da ja die körper­liche Variante wegfällt. Das ist eine spezielle Herausforderung, der ich mich täglich stelle.»

Während der Saison trainiert Eggli praktisch täglich in Zürich, zusätzlich jeden Mittwochnachmittag im Rahmen der Nati-Stützpunkttrainings im OYM in Cham.

Die U18-WM, die am kommenden Montag mit dem Spiel gegen den Erzrivalen Deutschland beginnt, ist für die 16-Jährige «wie eine Art Bestätigung, aber auch eine weitere Herausforderung in meiner noch jungen Karriere». Vorgenommen hat sie sich viel, denn sie wolle auch nächstes Jahr noch einmal mit dem U18-Nationalteam an einer WM spielen. «Es ist eine Ehre, für sein Land spielen zu können, das geniesse ich besonders.» Weitere Gruppengegner der Schweizerinnen im amerikanischen Madison sind Tschechien und die Slowakei. Will sich das Team von U18-Nationaltrainerin Melanie Häfliger – sie wird assistiert vom Zuger Frauen-A-Nati-Coach Colin Muller – für die Viertelfinals gegen einen der «grossen vier» qualifizieren, müssen die Schweizerinnen mindestens Gruppenzweite werden. In der mittlerweile 13-jährigen Geschichte der U18-WM qualifizierte sich die Schweiz nur einmal für die Viertelfinals – 2019 im japanischen Obihiro –, war aber immerhin zehnmal in der Topdivision dabei (zwei Abstiege 2009 und 2012, seit 2015 zum sechsten Mal hintereinander unter den besten acht).

Auch Christmann und Manetsch sind dabei Neben Chiara Eggli hat U18-Nationalcoach Melanie Häfliger zwei weitere Zentralschweizerinnen aufgeboten: Die Dallenwilerin Valerie Christmann (18) und die knapp 15-jährige Luzernerin Jaël Manetsch. Christmann spielte in den letzten zwei Jahren beim inzwischen aufgelösten SC Reinach und absolvierte bisher 34 Spiele – meist als Verteidigerin – in der höchsten Liga. Auf die neue Saison hin wechselt sie zum Cupsieger Lugano. Manetsch ist zusammen mit der Ostschweizerin Naemi Herzig eine von nur zwei Spielerinnen mit Jahrgang 2007. Sie spielte bisher im Luzerner Nachwuchs. (dm)

Einfach wird es auch in diesem Jahr nicht werden. Gegen jede der drei Nationen hat das Schweizer U18-Team in den letzten Jahren Spiele gewonnen, gegen Deutschland und die Slowakei waren es jeweils die letzten beiden Playout-Serien. Chiara Eggli glaubt an den Erfolg ihres Teams, vor allem auch, weil die Schweizerinnen einerseits viel Women’s-League-Erfahrung mitbringen, andererseits mit Alina Marti (ZSC Lions, 78 WL-Spiele, 41 Punkte), Jade Surdez (Kelowna, Kanada) und Torhüterin Margaux Favre (Kelowna, Kanada) auch Spielerinnen in ihren Reihen haben, die durchaus in der Lage sind, ein Spiel zu entscheiden. Für sie ist der Weg vorgegeben: «Vollgas, in jedem Einsatz zum Wohle des Teams.»