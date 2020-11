Fragen & Antworten Nach der Absage des Länderspiels Schweiz-Ukraine: Gewinnt die Nati jetzt forfait? Was passiert mit dem Länderspiel Schweiz-Ukraine, nachdem die Delegation der Ukrainer vom Luzerner Kantonsarzt in Quarantäne versetzt wurde? Fragen und Antworten zum derzeitigen Wissensstand.

Die Swissporarena bleibt am Dienstagabend leer. Aber wird das Spiel überhaupt noch nachgeholt? Alexandra Wey / KEYSTONE

Die Delegation der Ukrainer musste sich am Montagabend noch einmal testen lassen. Am Dienstag zeigte sich: Es gibt einen weiteren positiven Fall, der insgesamt achte seit dem letzten Freitag. Darum verfügte der Luzerner Kantonsarzt, Roger Harstall, die Quarantäne für rund 40 Personen aus der Delegation der Ukrainer. All diese Personen dürfen nicht am Länderspiel teilnehmen.

Das ist im Moment noch unklar. Die Entscheidungsmacht darüber liegt bei der Uefa. Der europäische Fussballverband hat noch nicht kommuniziert. Ebenso wenig der Schweizer Fussballverband.

Die Ukraine dagegen kommunizierte auf der Verbandshomepage bereits, dass das Spiel «abgesagt» sei. Doch ob das wirklich so ist, ist derzeit noch nicht gesichert. Es ist möglich, dass die Ukraine versucht, juristische Tricks anzuwenden.

Am Dienstagabend findet das Spiel sicher nicht statt, das ist klar. Sollte es verschoben werden, dann kommt nur der Mittwoch in Frage. Danach ist das Länderspiel-Fenster zu Ende, die Spieler müssen zu ihren Teams zurückkehren. Das heisst aber auch: Bis am Mittwoch müssten die Ukrainer mindestens 13 Spieler in die Schweiz schicken können, die fähig danach überdies einen negativen Test vorweisen können. Realistisch ist das nicht.

Auf diese Frage muss die Disziplinarkommission der Uefa eine Antwort finden. Auf dem Papier ist es relativ eindeutig, wer die Absage verschuldet hat: die Ukraine. Also wäre naheliegend, dass die Schweiz 3:0 forfait gewinnt.

Doch vielleicht setzt die Ukraine nun zum juristischen Powerplay an. Indem sie versucht, die Uefa zu überzeugen, dass die Schweiz Schuld an der Spielabsage sei. Weil es ja die Schweizer Behörden waren, die ihren negativ getesteten Spielern verboten hat, am Länderspiel teilzunehmen.

Entscheidet die Disziplinarkommission der Uefa, dass kein Verband an der Absage Schlud ist, so würde das Los entscheiden über den Ausgang der Partie (1:0, 0:0 oder 0:1).

Nein. Kantonsarzt Roger Harstell stellt klar: «Ich habe die Quarantäne für zehn Tage verfügt. Daran wird sich nichts ändern.» Thereotisch hätte das Harstall bereits am Montag tun können, weil die Ukraine nach dem Spiel in Deutschland vom Wochenende drei positive Coronafälle aufwies. Doch Harstall entschied sich dafür, die Ukrainer erneut zu testen. Das bedeutet im Umkehrschluss: Wenn keine weiteren positiven Ergebnisse dazugekommen wären, hätte das Länderspiel Schweiz-Ukraine stattfinden können.

Nein, die Delegation darf ausreisen. Dies allerdings unter strengsten Auflagen. Bedeutet: Die Ukraine muss in der «Bubble» ausreisen. Sie müssen mit einem eigenen, gecharterten Flugzeug reisen. Und dürfen beispielsweise auch am Zoll mit niemandem Kontakt haben.

Warum durfte die Ukraine am Dienstagmorgen noch trainieren?

Training der Ukraine dem Sportplatz Tribschen. Leserbild

Die Beobachter heute Morgen beim Sportplatz Tribschen staunten: Ist das nicht die ukrainische Mannschaft beim Training? In der Tat. Auf dem Gelände des FC Kickers Luzern übte das Team von Andrej Schewtschenko. Zu diesem Zeitpunkt wusste das Team noch nichts von der Quarantäne. Dennoch, war das Training erlaubt? Ja, sagt Kantonsarzt Harstall, allerdings unter strengen Auflagen. So durften beispielsweise die Garderoben nicht benutzt werden. Den Quarantäne-Entscheid übermittelte Harstall per E-Mail kurz nach Mittag.