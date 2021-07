Nachgefragt

«Erst auf der Zielgeraden wusste ich, dass es wahr wird»: Linda Indergand ist zurück in der Schweiz

Beim emotionalen Empfang am Flughafen Zürich kämpft die Urnerin Linda Indergand immer wieder mit den Tränen. Nach der Rückkehr aus Tokio erzählt die 28-Jährige, die neben der Bronzemedaille auch extra ihre Urner Ohrringe angezogen hat, worüber sie sich in Silenen am meisten freut.