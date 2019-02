Video

Nadine Fähndrich: «Ich bin als Allrounderin an der Nordischen Ski-WM

Am vergangenen Sonntag gelang Nadine Fähndrich erstmals in ihrer Karriere der Sprung auf das Podest, nun will die 23-jährige Luzernerin an den Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld als Allrounderin starten. Im Interview verrät die Luzernerin, wie sie nun den ersten Platz erklimmen will und was ihre Stärken und Schwächen im Sprint sind.