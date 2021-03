Langlauf Avelino Näpflin überzeugt im Continentalcup Der 21-jährige Beckenrieder erzielt in Frankreich sein bestes COC-Resultat bei der Elite.

Avelino Näpflin kann mit seiner Leistung am Samstag zufrieden sein. Gian Ehrenzeller / Keystone

Der Continentalcup (COC) machte Halt im französischen Premanon. Der Entlebucher Ueli Schnider sorgte als Sechster über 15 km in der freien Technik für das beste Innerschweizer Resultat am Samstag. 24 Stunden später klassierte sich der 30-jährige in der Verfolgung im klassischen Stil noch einen Rang weiter vorne. Mit dem samstäglichen Rennen ebenfalls sehr zufrieden zeigte sich der Beckenrieder Avelino Näpflin. Der C-Kaderathlet von Swiss-Ski lief auf den 22. Rang, es ist sein bestes COC-Ergebnis bei der Elite. Im letzten Jahr war er noch bei den Junioren am Start. «Ich hatte von Beginn weg ein gutes Gefühl. Während vier Runden konnte ich mit dem späteren Sieger aus Frankreich mitlaufen und so das Tempo hochhalten», so Näpflin.

Die gute Ausgangslage konnte er am Sonntag nicht ausnützen und fiel auf den 33. Rang zurück. «Ich habe mich bei der Skiwahl vergriffen. Auf den Abfahrten und im Flachen verlor ich so enorm viel Boden.»Die beiden anderen Innerschweizer Cyril Fähndrich und Janik Riebli klassierten sich auf den Rängen 45 und 31 respektive 37 und 43.

Bei den Frauen lief die Engelbergerin Lea Fischer jeweils auf den 12. Schlussrang.