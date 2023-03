Ambri verpasst Pre-Playoffs

National League Ambri hat es erwischt und das grosse Rechnen in Langnau Am Samstag wird die letzte Qualifikationsrunde gespielt und noch immer ist nicht klar, wer die Pre-Playoffs erreichen wird.

Der SC Bern hält die Hoffnung auf die Playoffs mit einem Sieg bei den SCL Tigers aufrecht KEYSTONE

Das Dorf Langnau mit rund 10000 Bewohnenden im Herzen der Schweiz ist für einen Abend der Mittelpunkt der Hockey-Schweiz. Wie vor 47 Jahren. Damals holten die Langnauer am 3. März 1976 mit einem 6:3 gegen Biel im letzten Spiel der Meisterschaft (es gab noch keine Playoffs) den bisher einzigen Titel. In Zeiten der Not (schon vor dem Spiel steht fest, dass die SCL Tigers in die Playouts müssen) sind gelbe Plastik-Fähnlein zum Gedenken an den ruhmreichen 3. März 1976 verteilt worden. Ein gelbes Fahnenmeer weckt vor Matchbeginn wehmütige Erinnerungen an Zeiten, die wohl nie mehr wiederkehren werden.

Nun verdankt Langnau vor dem Derby gegen den SC Bern die nationale Aufmerksamkeit seiner Verkehrslage. Nationalmannschaftsdirektor Lars Weibel, Nationaltrainer Patrick Fischer, Österreichs Nationalcoach Roger Bader, Schiedsrichterchef Andreas Fischer und Spielplan-General Willi Vögtlin machen den SCL Tigers am Donnerstagabend die Aufwartung. Für die Langnauer ist das Spiel bedeutungslos. Aber für den SCB geht es um die Pre-Playoffs.

SCB gewinnt ohne DiDomenico

In Ambri geht es beim Tessiner Derby sogar für beide Teams um die Pre-Playoffs. Trotzdem sitzt die Prominenz im Emmental. Patrick Fischer sagt, Langnau sei halt mit dem Auto einfacher und schneller zu erreichen und Roger Bader war bei Arno Del Curto in Lotzwil bei Langenthal zum Mittagessen eingeladen. Er freut sich: «Arno hat uns zugesagt, bei der WM wieder als Assistent mitzukommen.» Der Kulttrainer im Ruhestand wird also bei der WM wie schon letzte Saison wieder für Österreich an der Bande stehen.

Der SCB gewinnt ohne den gesperrten Chris DiDomenico (auch er sass auf der Medientribüne) 3:1. Wo er nächste Saison spielen wird, weiss er noch nicht. «Ich will jetzt erst einmal die Saison mit dem SCB zu Ende spielen.» Am Samstag kehrt er in die Mannschaft zurück.



Langnau schont Cody Eakin und Vili Saarijärvi und Marc Michaelis ist bis Saisonende out. Zum ersten Mal kommt deshalb Langnaus Ersatzausländer Haralds Egle zum Einsatz. Er kommt vom SC Langenthal. Mit dieser Besetzung ist es ein gewöhnliches, chancenloses Langnau.

Ambri verpasst Pre-Playoffs

Nun geht nach dem Spiel auf der Medientribüne das grosse Rechnen los. Willi Vögtlin ist jetzt nicht nur Spielplan-General. Er wird auch zum Ranglisten-Gott. Eine Entscheidung ist vor der letzten Runde morgen Samstag allen klar: Ambri ist nach der Derby-Niederlage definitiv nicht in den Pre-Playoffs. Bald ist auch eine weitere Rechnung gemacht: Lausanne gegen Zug, der SCB gegen die ZSC Lions und Lugano gegen Biel sind mit einem Sieg nach 60 Minuten definitiv für die Pre-Playoffs qualifiziert.

Inti Pestoni verpasst mit Ambri-Piotta den Sprung in die Pre-Plyoffs freshfocus

Aber nun wird es kompliziert. Nach einer Diskussion von gut zwanzig Minuten entwirft Vögtlin folgende Definition für die Situation von Kloten, die allen Einwänden stand hält: «Die Klotener können es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Sie müssen nach Davos und erreichen die Pre-Playoffs nur, wenn sie mindestens einen Punkt holen und Bern, Lausanne oder Lugano entweder keine Punkte mehr machen – dann ist Kloten drin – oder es reicht je nach Resultat auch dann, wenn Bern, Lausanne und Lugano nur einen oder zwei Punkte holen.»

SCB-Manager Raëto Raffainer, der sich für die Rechnerei natürlich auch interessiert, bringt es schliesslich kurz nach 22.30 Uhr auf den Punkt: «Für die Zuschauer ist es die bestmögliche Meisterschaft.» Spielplan-General Willi Vögtlin kontert: «Es ist der bestmögliche Spielplan für die Zuschauer…»