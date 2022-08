Nationalteam Nächster Knall im Schweizer Frauenfussball: Jetzt geht auch Nationaltrainer Nils Nielsen Nach Frauenfussball-Direktorin Tatjana Haenni geht auch Nationaltrainer Nils Nielsen. Er verlängert seinen Ende Jahr auslaufenden Vertrag nicht.

Bald nicht mehr Schweizer Nationaltrainer: Nils Nielsen. Keystone

Es war ein Knall vor einer Woche im Frauenfussball, als bekannt wurde, dass Direktorin Tatjana Haenni den Verband verlässt. Ab dem neuen Jahr wird sie Sportdirektorin der amerikanischen Frauen-Profiliga «National Women’s Soccer League».

Nun kommt der nächste Knall im Schweizer Fussball: Auch Nationaltrainer Nils Nielsen geht aus freien Stücken. Wie die «NZZ» publik machte, schreibt Nielsen in einer E-Mail an seine Spielerinnen, dass er seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern werde. Er macht familiäre Gründe geltend.

Niels Nielsen im Gespräch mit Ramona Bachmann. Freshfocus

2019 hatte der Däne Nils Nielsen das Nationalteam übernommen, mit seiner lockeren Art hat er schnell grossen Kredit genossen. Doch zuletzt wackelte der Trainerstuhl Nielsens erheblich. 2022 hat das Nationalteam in neun Partien noch nie gewonnen, schied an der Europameisterschaft in England mit einem Punkt aus. Dabei musste er sich auch Kritik an seiner Arbeit gefallen lassen, als er beim 2:2 gegen Portugal gleich nach Abpfiff zugab, dass er mit Ein- und Auswechslungen hätte reagieren müssen.

Noch bis Ende Jahr bleibt Nielsen Nationaltrainer der Schweiz. Dabei stehen wichtige Partien auf dem Programm. Nielsen kann mit seinem Team noch immer die Qualifikation zur WM 2023 in Australien und Neuseeland schaffen.