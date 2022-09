Nationalteam Schweizerinnen freuen sich über WM-Playoff-Gegner: «Eine gute Auslosung, aber der Modus ist fragwürdig» Die Schweizerinnen treffen im WM-Playoff zu Hause auf Wales oder Bosnien-Herzegowina. Zu reden gibt dabei vor allem der Modus.

Schaffen es Coumba Sow (links) und Viola Calligaris an die WM in Australien und Neuseeland? Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

90 Minuten entscheiden über sein oder nicht sein. Siegen die Schweizer Fussballerinnen am 11. Oktober nach der regulären Spielzeit, dann reisen sie an die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Verlieren sie, dann verfolgen sie das Highlight vor dem heimischen TV.

Für dieses wichtige Playoff-Spiel bekommt es die Schweiz mit einer lösbaren Aufgabe zu tun. Im Entscheidungsspiel treffen sie entweder auf Wales oder auf Bosnien-Herzegowina. Wie die Schweiz haben die beiden Teams die Qualifikation als Gruppenzweiter abgeschlossen, dabei aber weniger Punkte geholt als die Schweizerinnen. Als bester Gruppenzweiter muss die Schweiz nur die zweite Runde der Playoffs bestreiten, während Wales und Bosnien-Herzegowina schon am 6. Oktober gegeneinander antreten.

Géraldine Reuteler (links) und Ana-Maria Crnogorcevic jubeln. Cyril Zingaro / KEYSTONE

Nationaltrainer Nils Nielsen zeigt sich zufrieden: «Die Auslosung hat fast das bestmögliche Szenario erbracht», sagt er. «Es ist wichtig, dass wir ein Heimspiel haben, zudem sind wir zufrieden mit den Gegnern. Wir wollten Spiele gegen Belgien und Österreich verhindern, da es dann hätte schwierig werden können.»

Captain Lia Wälti erwartet, dass sich eher Wales durchsetzt, da das Team individuell besser besetzt sei. «Aber egal, wer unser Gegner sein wird: Ich erwarte, dass das Team eher defensiv eingestellt spielt und auf Konter lauert. Für uns ist deshalb wichtig, dass wir unser eigenes Spiel durchziehen können. Dann bin ich überzeugt, dass wir mit einer guten Teamleistung sehr realistische Chancen haben, uns für die WM zu qualifizieren.»

Captain Lia Wälti glaubt, dass ihr Team das WM-Ticket löst. Claudio De Capitani / freshfocus

Interkontinentales Qualifikationsturnier droht

Während das Los als positiv gewertet werden kann, ist Nils Nielsen mit einer anderen Thematik nicht einverstanden. Der Abtretende – die Partie am 11. Oktober ist seine letzte als Schweizer Nationaltrainer – kritisiert die Form der Austragung. «Der Modus gefällt mir überhaupt nicht», sagt er. Nielsen findet unter anderem, dass die Entscheidungsspiele an einem neutralen Ort hätten ausgetragen werden sollen.

Tritt nach dem WM-Playoff-Spiel als Nationaltrainer ab: Nils Nielsen. Claudio De Capitani / freshfocus

Apropos spezieller Modus: Für den schwächsten Sieger der drei Entscheidungsspiele geht die Qualifikation im Februar mit einem interkontinentalen Mini-Turnier in Australien weiter. Siegt die Schweiz gegen Wales oder Bosnien-Herzegowina nach 90 Minuten ist dieses Thema vom Tisch. Siegt sie erst in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen, könnte das grosse Rechnen losgehen. Die Schweiz könnte in der Tabelle, die sich aus den Punkten der Qualifikationsgruppe und im Entscheidungsspiel zusammensetzen, theoretisch noch von Irland und Island überholt werden. Darum heisst es: Ein Spiel nach 90 Minuten gewinnen – und dann kann die Reise im Sommer 2023 nach Übersee gebucht werden.