Nations League Die fehlende Torgefahr: Schweizerinnen erzielen erneut keine Tore und verlieren in St.Gallen gegen Italien mit 0:1 Bei der Niederlage in der Nations League gegen Italien ist die Schweizer Offensive einmal mehr zu ungefährlich. Ausgerechnet unter der ehemaligen Torjägerin Inka Grings fehlt es an Torgefahr.

Alayah Pilgrim (links) kommt zur besten Schweizer Torchance. Michael Buholzer / EPA

Noch eine letzte Möglichkeit. Es läuft die achte Minute der Nachspielzeit. Noelle Maritz steht bei einem Freistoss, ihre Mitspielerinnen reihen sich vorne ein. Der Ball kommt – doch er fliegt an allen vorbei, durch den italienischen Strafraum ins Aus. Wieder nichts. Die Schweizerinnen bleiben gegen Italien ohne Treffer – und verlieren in St. Gallen in der Nations League mit 0:1.

Der Grund für die enttäuschende Niederlage gegen Italien ist schnell gefunden: die Schweiz ist nach vorne zu ungefährlich. Im St. Galler Kybunpark treffen die Schweizerinnen auf keine übermächtige Gegnerinnen, doch es fehlt lange an der Torgefahr – und als dann in den Schlussminuten Druck aufgebaut wird, fehlt es an der Effizienz. Nach der Einwechslung der auffälligen Alayah Pilgrim werden die Schweizerinnen stärker. Fast hätte die 20-jährige Debütantin den Ausgleich auf dem Fuss gehabt, doch bei ihrer besten Möglichkeit klatscht in der 82. Minute der Ball vom einen an den anderen Pfosten – und wieder raus.

Acht Tore in elf Länderspielen unter Grings

Die Schweizerinnen und das Toreschiessen: Es ist eine mühsame Beziehung, seit Inka Grings Anfang Jahr die Geschicke des Nationalteams übernommen hat. Als Spielerin war die Deutsche einst eine Torjägerin gewesen, als Trainerin gelingt es ihr nicht, das Team zum Toreschiessen zu bringen. In elf Länderspielen in diesem Jahr hat die Schweiz nur gerade acht Tore erzielt.

Den letzten eigenen Treffer erzielten die Schweizerinnen bei der WM-Auftaktpartie gegen die Philippinen. «Ich kann meinem Team keinen Vorwurf machen, sie investieren, aber aktuell will der Ball einfach nicht rein. Ich als Ex-Stürmerin kann nachvollziehen, wie frustrierend das ist», so Grings.

Die Italienerinnen jubeln über ihr Siegtor. Michael Buholzer / EPA

Neben der fehlenden Kaltschnäuzigkeit vorne kommt bei der Niederlage gegen Italien auch noch etwas Pech in der Defensive dazu. Lange hat der Verbund mit der jungen 21-jährigen Bündnerin Livia Peng im Tor alles im Griff gegen schwache Italienerinnen.

Peng muss dabei sogar nur selten eingreifen, oft können die Innenverteidigerinnen Luana Bühler und Noelle Maritz die Bälle gut wegverteidigen. Bis zur 64. Minute: Wieder fliegt ein halbhoher Ball in die Mitte, diesmal bringt Bühler den Ball nicht aus der Gefahrenzone und die Italienerin Arianna Caruso trifft mit einem schönen Schuss ins obere Eck. «Auf diesem Niveau werden kleine Fehler bestraft», sagt Grings später.

Lange offensiv die Auffälligste: Nadine Riesen (vorne). Michael Buholzer / EPA

Umso ärgerlicher deshalb, dass die Italienerinnen solche Möglichkeiten den Schweizerinnen offerieren – diese aber einmal mehr ungenutzt bleiben. Bis zur chancenreichen Schlussphase ist lange Linksverteidigerin Nadine Riesen die offensiv auffälligste Schweizerin – was einiges über die Schweizer Offensive aussagt. «Uns fehlt es derzeit etwas am Mut», meint Seraina Piubel. «Wir schiessen derzeit viel zu wenig aufs Tor.»

Ähnlich sieht es auch Captain Lia Wälti, sie stellt mangelendes Selbstvertrauen fest. Einen Zusammenhang mit der Nicht-Nominierung von Rekordtorschützin Ana-Maria Crnogorcevic sieht Wälti dabei nicht. «Natürlich hat Ana in der Vergangenheit viele Tore für uns erzielt, aber das Problem haben wir nun schon eine Weile. Im Moment ist es ein bisschen egal, welche Spielerin auf dem Platz steht, nach vorne läuft zu wenig», so Wälti. Dann ergänzt sie: «Die jungen Wilden sind noch etwas unbeschwerter, als jene, die schon länger dabei sind.»

Tatsächlich bringt insbesondere Pilgrim nochmals grossen Schwung in die Offensive. Etwas, was Grings mit dem Aufgebot vieler junger Spielerinnen auch gewünscht hatte. Neben Pilgrim kam auch Smilla Vallotto zu ihrem Länderspieldebüt. Dennoch darf sich nach nur einem Sieg in elf Spielen unter Grings die Frage gestellt werden, wie das Team am Dienstag bei den Weltmeisterinnen aus Spanien bestehen möchten. Luana Bühler sagt: «Wir müssen weiterarbeiten. Dann fällt das Tor irgendwann auch wieder für uns.»