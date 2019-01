Neuer Berglauf am Pilatus führt auf die Fräkmüntegg Am 22. Juni erlebt der «Swiss Trailrun Pilatus» seine Premiere. Von Kriens verläuft die 8,1 Kilometer lange Strecke via Krienseregg auf die Fräkmüntegg. Dabei gilt es 930 Höhenmeter zu absolvieren.

Das Ziel des «Swiss Trailrun Pilatus» wird auf der Fräkmüntegg sein. (Bild: PD)

Den «Swiss Trailrun Pilatus» organisieren die Pilatus-Bahnen AG zusammen mit dem Verein Swiss City Marathon — Lucerne. Die Teilnehmer haben die Wahl zwischen zwei Strecken; von der Talstation in Kriens bis auf die Fräkmüntegg oder von der Mittelstation Krienseregg bis auf die Fräkmüntegg.

Die «Fun-Strecke» von der Krienseregg bis zur Fräkmüntegg biete sich vor allem für Einsteiger an, heisst es in der gemeinsamen Medienmitteilung. Die Strecke ist 5,1 Kilometer lang, verläuft von der Mittelstation Krienseregg über den Pilu Spielplatz zum Schönenboden, dann weiter zur Alp Fräkmünt und schliesslich zur Fräkmüntegg. Sie beinhaltet 430 Höhenmeter. Hierbei wird zwar die Zeit der einzelnen Teilnehmer gemessen, es gibt aber keine Rangliste. Mitmachen können Läuferinnen und Läufer ab Jahrgang 2005. Die Organisatoren wollen mit dieser Kategorie auch neue Läufer ansprechen. «Es soll ein Genusslauf sein für Naturliebhaber, Trailläufer und solche, die es werden wollen», sagt Marketing Manager Marco Thali von der Pilatus-Bahnen AG.

Die Trail-Strecke ab der Talstation in Kriens ist hingegen anspruchsvoller. Sie ist 8,1 Kilometer lang und die Läufer und Läuferinnen absolvieren dabei 930 Höhenmeter. Vor allem zu Beginn der Strecke erwarten die Teilnehmer anspruchsvolle Steigungen. Die Linie führt von der Talstation in Kriens über Oberallenwinden und Voderbuholz bis Graustei, dann weiter übers Schlimgrüebli bis zur Krienseregg. Ab dort ist die Strecke die gleiche wie für die «Fun-Läufer». In der Trail-Kategorie wird sowohl die Zeit gemessen als auch eine Rangliste erstellt, teilnehmen können Läufer und Läuferinnen ab Jahrgang 2003. (pd/spe)