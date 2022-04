Neues Curlingteam Aargauer Duo spricht neu französisch und hört auf einen Appenzeller Die zwei Aargauer Weltklasse-Curler Romano Meier und Marcel Käufeler haben sich von ihrem Skip Yannick Schwaller getrennt. Nun ist bekannt, in welcher Konstellation sie ihre internationale Karriere fortsetzen.

Marcel Käufeler (links) und Romano Meier sehen das Potenzial des neuen Teams mit grossem Optimismus. Céline Stucky Photography

Im Curling scheint Speed-Dating eine sehr erfolgreiche Disziplin zu sein. Nur eine Woche nach der überraschenden Trennung vom bisherigen Skip Yannick Schwaller präsentieren die drei langjährigen Teamkollegen Romano Meier, Marcel Käufeler und Michael Brunner bereits ihr neues Team, mit welchem sie den Weg in Richtung Olympische Spiele 2026 in Cortina und Mailand einschlagen wollen.

Während sich Schwaller mit zwei bisherigen Spielern von Dauerrivale Peter de Cruz zusammentut, haben die beiden Aargauer Meier und Käufeler ihr fehlendes Puzzleteil ebenfalls in der Westschweiz gefunden. Der erst 21-jährige Waadtländer Anthony Petoud gilt als Riesentalent. Er spielte bis anhin jeweils die letzten zwei Steine für Lausanne Olympique. Ab dem 15. Mai vertritt Petoud die Schweiz an der Junioren-Weltmeisterschaft in Schweden.

Ein 21-Jähriger, der unter Druck aufblüht

Speziell aufgefallen ist der junge Spieler der Crew des bisherigen Schwaller-Teams an den Schweizer Meisterschaften 2020, als Junioren-Champion Petoud bis in die Halbfinals der Elite vordrang und die Bronzemedaille gewann. Petoud habe grossen Anteil an dieser Leistung gehabt.

Romano Meier sagt, man habe einen Spieler gesucht, der neben dem Talent auch menschlich gut zum bestehenden Trio passe. «Bei Tony wissen wir, wie er auf dem Eis tickt. Gerade unter Druck spielt er hervorragend. Und er hat ein enormes Potenzial.» Im Herbst wird Petoud in Magglingen die Spitzensport-RS bestreiten – gemeinsam mit seinem bisherigen Lausanner Teamkollegen Pablo Lachat, der neu für Yannick Schwaller spielt.

Im Team als Nummer 4 die zwei letzten Steine spielen wird aber nicht Petoud, sondern neu der Appenzeller Michael Brunner. Das Team hat ihn als Nachfolger von Schwaller zum Skip ernannt. «Mit seiner Persönlichkeit und seinen analytischen Fähigkeiten ist er wie gemacht für diese Position», sagt Romano Meier, «das Team hat grösstes Vertrauen in diese Lösung». Von der Idee her sei man ein Quartett «mit einer sehr demokratischen Struktur».

Gemeinsam feiern und gegeneinander spielen

Michael Brunner freut sich auf die Herausforderung und die neue Teamkonstellation. «Die neue Rolle bedeutet für mich mehr Verantwortung auf und neben dem Eis. Ich bin zuversichtlich, dem gerecht werden zu können. Mir hilft meine konstruktive Art, mit Herausforderungen umzugehen.» Der 27-Jährige, der bereits seit 2011 mit Romano Meier und Marcel Käufeler zusammenspielt, ist überzeugt, dass sein Team das Potenzial besitzt, um die Schweiz bei den nächsten Olympischen Spielen zu vertreten.

Auf dem Weg dahin wird man auch die neue Equipe des bisherigen Skips Yannick Schwaller hinter sich lassen müssen. Eine ebenso spannende wie brisante Ausgangslage. Interessant auch deswegen, weil Brunner ein ganz anderer Typ als Vorgänger Schwaller ist. Bevor man künftig auf dem Eis die Besen kreuzt, feiern die alten Teamkollegen aber nochmals so richtig zusammen – an der Hochzeit von Yannick Schwaller mit der Curlerin Briar Hürlimann Mitte Juli.