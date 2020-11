champions league Sie standen vor dem Aus: Neymars Penalty rettet PSG und Trainer Tuchel Paris Saint-Germain gewinnt in der Champions League eine umkämpfte Partie gegen RB Leipzig mit 1:0. Es ist ein wichtiger Sieg.

PSG-Star Neymar erzielt nach zehn Minuten den matchentscheidenden Penalty-Treffer. Bild: Yoan Valat / EPA

Seit die katarischen Klubbesitzer Paris Saint-Germain im Jahr 2011 übernommen haben, verfolgt PSG ein primäres Ziel: den Gewinn der Champions League. In der vergangenen Spielzeit war PSG so nah am Henkelpott wie noch nie, musste sich aber im Final den Bayern geschlagen geben. Neue Spielzeit, neue Chance. Doch nach drei Spielen resultierten lediglich drei Punkte und das erste Ausscheiden in der Gruppenphase seit der Klubübernahme drohte.

Der 1:0 Sieg gegen RB Leipzig war für PSG deshalb enorm wichtig. Ansonsten hätte es nicht nur für den Klub, sondern auch für Trainer Thomas Tuchel düster ausgesehen. Von einem Finalspiel hatte er vor der Partie gesprochen. Es war auch sein persönliches Finale. Denn bei einer Niederlage wäre Tuchel wohl nicht länger PSG-Trainer geblieben. Während der Partie war er entsprechend angespannt.

Bild: Yoan Valat / EPA

Neymar erstmals seit einem Monat wieder von Beginn weg

Die entscheidende Szene ereignete sich in der zehnten Spielminute. Angel Di Maria wird von Marcel Sabitzer im Strafraum gefoult. Penalty. Eine wohl harte Entscheidung, doch der VAR meldet sich nicht. Im Hinspiel parierte Leipzig-Torhüter Peter Gulacsi gegen Di Maria, weshalb gestern der wiedergenesene Neymar anlief. Er trotzte dem Druck und verwandelte unten rechts. Neymar fehlte zuletzt auf Grund einer Oberschenkelverletzung und stand gestern zum ersten Mal seit knapp einem Monat wieder in der Startelf. Und mit ihm der gefürchtete Offensiv-Dreizack: Neymar, Mbappé und Di Maria.

Offensiv gefährlich waren sie jedoch nur selten. Dies war vor allem das Verdienst der Leipziger, die eine engagierte Leistung zeigten und die Pariser immer wieder unter Druck setzten. Emil Forsberg hatte nach der Pause die grösste Ausgleichsmöglichkeit. Jedoch volleyierte er den Ball knapp neben das Tor. Es war eine ruppige Partie mit vielen Fouls. Insgesamt verteilte der Unparteiische sechs Gelbe Karten. Auch an Superstar Neymar.

Bild: Thibault Camus / AP

PSG überholt mit dem Sieg in der Tabelle die Leipziger. Beide Teams haben zwar gleich viele Punkte und konnten je einmal gegeneinander gewinnen. Da die Pariser aber mehr Auswärtstore erzielt haben, liegen sie bei Punktgleichheit vor Leipzig. PSG konnte sich vorerst vor einem frühzeitigen Aus retten.