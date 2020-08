«Nicht mehr die ‹böse› Fifa von früher»: Korruptionsexperte stellt dem Weltfussballverband überraschend gutes Zeugnis aus

Der Westschweizer Anwalt und Experte für die Bekämpfung von Korruption hat im Auftrag der Fifa die Prozesse des Weltfussballverbandes auf ihre Antikorruptions-Standards evaluiert. Er sagt, die Fifa habe heute «ein starkes System» zur Bekämpfung von Bestechung.

Ist es für einen Antikorruptions-Experten opportun, einen Auftrag der Fifa anzunehmen?

Jean-Pierre Méan (lacht): Ich habe Verständnis für die Fifa. Ich war als Leiter des Rechtsdienstes beim Warenprüfkonzern SGS in der gleichen Situation. Kaum hatte ich 1996 meinen Job angetreten, stand der Weltkonzern wegen einer Bestechungsaffäre rund um die pakistanische Regierungschefin Benazir Bhutto in den internationalen Schlagzeilen und galt die SGS als korruptes Unternehmen. Ich bin deswegen sehr interessiert, mich davon zu überzeugen, dass die Fifa sich reformiert hat. Ich habe zwar 2014 öffentlich gesagt, dass ich nicht daran glaube, dass sich die Fifa unter Sepp Blatter reformieren kann. Es ist sehr schwierig, dass ein solcher Prozess von innen heraus gelingt.

Heute sehen Sie das anders?

Ich bin der Meinung, dass sich die Fifa nun tatsächlich reformiert hat. Die Organisation hat es verdient, dass dieser Umstand anerkannt wird. Wir sehen heute nicht mehr die «böse» Fifa von früher.

Welchen Eindruck haben Sie in den vergangenen Jahren von der Fifa gewonnen?

Bis 2015 hatte ich tatsächlich einen schlechten Eindruck. Ich wusste zwar, dass die Fifa in der Welt des Sports bezüglich Korruption nicht allein dastand. Aber sie war so etwas wie der Weltmeister darin. Seitdem habe ich mich weniger mit der Fifa befasst.

Reichen vier Tage Evaluierung überhaupt aus, um ein so komplexes Konstrukt wie einen Weltsportverband zu durchleuchten?

Insgesamt habe ich vier Tage vor Ort und zwei Tage im Büro verbracht. Wenn man das System voll auditieren will, braucht man mehr Zeit. Aber durch meine langjährige Erfahrung weiss ich, wie ein solches Antikorruptions-System auszusehen hat. Diese Systeme gleichen sich in gut geführten Unternehmen sehr und beinhalten allgemein anerkannte Punkte. Ohne Schulung der Mitarbeitenden oder ohne Möglichkeit für Whistleblower beispielsweise funktioniert der Kampf gegen Korruption nirgends.

Und bei der Fifa haben Sie diese Punkte gesehen?

Ich habe genug gesehen, um mir im Rahmen einer ersten Evaluierung ein Bild zu machen. Ich sehe, ob und wo es Mängel gibt. Das Wichtigste an einem solchen System ist das Engagement der obersten Etage. Ich bin mir sicher, dass Fifa-Präsident Gianni Infantino und Generalsekretärin Fatma Samoura mit Überzeugung hinter allen Reformen gegen Korruption stehen.

Zur Person

ZVG

Jean-Pierre Méan

Der Lausanner Anwalt mit Spezialgebiet Bekämpfung von Korruption hat in verschiedenen Firmen Integritätsprogramme mit Antikorruptionsstandards eingeführt und in vielen Unternehmen wie Alstom, Airbus, Siemens oder UBS Evaluierungen durchgeführt. Er war von 2003 bis 2014 im Vorstand von Transparency International Schweiz, davon die letzten vier Jahre als Präsident. Méan war 2016 auch massgeblich beteiligt an der Schaffung des ISO-Standards 37001 für ein Managementsystem zur Bekämpfung von Korruption. Er leitet aktuell die Arbeitsgruppe, die sich mit der Einhaltung dieses Standards befasst. (rs)