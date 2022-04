Volleyball Sm'Aesch nicht mehr wiederzuerkennen: Aus vielen Gründen hagelt es in Spiel 3 des Finales gegen Neuchâtel eine 0:3-Klatsche Nach dem Exploit von Freitag unterliegt Sm’Aesch in Spiel 3 des Playoff-Finales gegen Neuchâtel UC (NUC) sang und klanglos mit 0:3. Am Montag muss jetzt eine deutliche Reaktion her, sonst ist die Saison vorbei.

Die Enttäuschung über die hohe Niederlage steht den Spielerinnen von Sm'Aesch Pfeffingen ins Gesicht geschrieben. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Nein. Meister kann am Mittwochabend in Neuchâtel weder Sm’Aesch noch Qualifikationssieger NUC werden. Und doch hat dieses Spiel 3 der Best-of-Five-Serie um den wichtigsten Titel im Schweizer Frauenvolleyball vorentscheidenden Charakter. Denn ein Sieg bedeutet den ersten Matchball.

Die Vorbereitung auf dieses wegweisende Spiel in Neuenburg lief für beide Teams nicht nach Wunsch. Sm’Aesch-Trainer Andi Vollmer musste die Schweizer Aussenangreiferin Sarah van Rooij ersetzten, die sich in Spiel 2 früh den Fuss verdrehte und frühestens in Spiel 5 wieder mittun wird. Bei NUC verhinderte eine Grippe das Training von Topskorerin Tia Scambray, die aber am Mittwoch trotzdem und quasi direkt aus dem Bett aufs Parkett kam.

Nicht wiederzuerkennen im Vergleich zu Freitag

Doch bemerkbar macht sich das nicht. Es sind die Gäste aus dem Baselbiet, die in der Startphase geschwächt und fehlerhaft agieren und sich gleich zu Beginn einen Rückstand einhandeln, der schnell auf sechs Punkte (6:12) und später auf zehn Punkte (11:21) ansteigt. Annahme, Pass, Angriff: Überall ist Sm’Aesch-Spiel im Vergleich zum 3:2-Heimsieg am Freitag nicht wiederzuerkennen

Tia Scambray kann sich trotz Grippe mehrfach gegen Meline Pierret und Co durchsetzen. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Während Neuchâtel seine Angriffe beinahe ausnahmslos im Feld unterbringt, agiert Sm’Aesch fahrig. Vor allem die Blockarbeit, welche in Spiel 2 im fünften Satz siegbringend war, will so überhaupt nicht funktionieren. Und so ist die Szene in der Mitte des Satzes, als der Angriff von Kyra Holt mitten durch den Baselbieter Dreierblock und zwischen den Händen von Captaine Madlaina Matter hindurch geht, symptomatisch für den ersten Satz, den NUC nach nicht einmal zwanzig Minuten 25:15 gewinnt.

Die Klatschpappen klatschen umsonst

Und das Gebotene macht den 55 in rosa Pullovern treu in ihre Klatschpappen klatschenden Auswärtsfans auch in Satz 2 keine Freude. Passeuse Méline Pierret, die vor drei Jahren mit NUC noch im Finale gegen Sm’Aesch den Meistertitel gewann, kann ihre Kolleginnen selten wie gewünscht in Szene setzen. Immer wieder werden Marie-Alex Bélanger, Madison Duello und Matter geblockt, auch weil das Timing beim Pass nicht gut ist. Und nachdem Lauren Barfield Pierret auf dem Feld deutlich die Meinung geigt, reagiert auch Trainer Vollmer mit einem Wechsel auf der Passposition.

Weil die Regularien besagen, dass zu jeder Zeit zwei Schweizerinnen auf dem Feld stehen müssen und Pierret neben Matter eine der beiden war, muss Vollmer neben der schwedischen Passeuse Vilma Andersson mit dem 19-jährigen Toptalent Tabea Eichler (für Duello) eine weitere Schweizerin einwechseln.

Der Rückstand wächst in der Folge nicht weiter an. Doch die Personalrochaden reichen nicht, um den zweiten Satz noch zu drehen. Der geht mit 25:19 und der x-ten Finte des Heimteams, die hinter dem Sm’Aesch-Block auf den Boden fällt, an NUC.

Nicht nur gegen Samantha Drechsel, die beste NUC-Angreiferin an diesem Abend, fand Sm'Aesch kein Mittel. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Im dritten Satz vertraut Vollmer wieder seiner Startformation. Doch gegen Neuchâtel ist ohne Selbstvertrauen kein Kraut gewachsen. 0:4 steht es nach zwei Blocks und einem weiteren Angriffsfehler. Diesen Rückstand hätte das Heim-Sm’Aesch von Freitag vielleicht noch aufgeholt. Doch das Auswärts-Sm’Aesch von Mittwoch ist dazu aus diversen Gründen nicht in der Lage. Zwar nicht mehr ganz so deutlich, aber immer noch ohne einmal in Rückstand gewesen zu sein, geht auch Satz 3 mit 25:20 an NUC.

Ein schöner Punkt als Muntermacher

Immerhin geht der schönste Punkt des Abends zum 9:12 in Satz 3 an die Baselbieterinnen. Gleich mehrfach retten An Saita und Bélanger in extremis, ehe die Kanadierin den Ball dann per Finte im gegnerischen Feld unterbringt. An diese Szene und die Leistungssteigerung im dritten Satz sollten sich die Sm’Aesch-Spielerinnen über Ostern erinnern und alles andere schnellstmöglichst vergessen. Denn am Ostermontag hat NUC in der Löhrenackerhalle in Aesch (ab 16 Uhr) Matchball. Zeigt Sm’Aesch keine Reaktion, ist die Saison vorbei und damit auch der Traum vom ersten Meistertitel der Geschichte.