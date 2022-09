Squash Ambre Allinckx sagt nach der Verletzungspause: «Ich bin noch nervös im Kopf» Die Krienser Squasherin Ambre Allinckx stösst bei ihrem Comeback an der Schweizer Meisterschaft in den Final vor.

Ambre Allinckx im verlorenen Final der Schweizer Einzel-Meisterschaft. Bild: Stefan Kleiser (Uster, 25. September 2022)

«Ich habe mich geärgert, als ich aus dem Court lief», sagt Ambre Allinckx. 2:0 lag die 20-Jährige am Sonntag im Final der Schweizer Einzel-Meisterschaft in Uster vorne, doch das reichte für die Squasherin aus Kriens nicht zum zweiten Titel nach 2020. «Es heisst ja, aus Niederlagen lerne man am meisten», meinte sie nach dem 2:3 gegen Céline Walser. «Und mein Ziel ist es, mich weiterzuentwickeln und in die Top Ten der Welt zu kommen.»

Davon ist Allinckx derzeit weit weg. Im Ranking der Professional Squash Association belegte sie vor zwei Wochen die Position 299. Zwar wurde sie auch schon auf Platz 70 geführt. In einer langen Verletzungspause fielen aber fast alle errungenen Punkte aus ihrer Wertung. Nur dank eines geschützten Rankings kann sie derzeit überhaupt an etwas grösseren Events starten. Das geschützte Ranking gilt jedoch nur für vier Turniere.

Auf dem Weg zurück in die Top 100 hilft ihr auch der Einzug ins Endspiel der Schweizer Einzel-Meisterschaft. Denn in Uster wurden ebenfalls PSA-Punkte verteilt. Allerdings nicht so viele wie am Nash-Cup in London, Kanada. Dank der dort vorletzte Woche gewonnenen Zähler verbesserte sich Allinckx um 120 Plätze auf Rang 177. Beim Vorrücken in den Viertelfinal bezwang sie mit der Polin Karina Tyma die Nummer 76 der Welt. Noch ist aber nicht alles wie vor zwei Jahren. «Ich bin noch nervös im Kopf», erzählt Allinckx. Wegen des Drucks, wie sie meint, denn Squash sei ja ihr Beruf. Am Sonntag habe sie im dritten Satz «begonnen nachzudenken, dass ich gewinnen kann». Und das nach dem langen Leiden und der damit verbundenen Ungewissheit, wie es weitergeht, ausgelöst durch eine Sehnenplattenentzündung zuerst am rechten und dann am linken Fuss.

Kuchen bleibt Nummer 1 im Squashclub Pilatus

Wie gut sie schon wieder Squash spielt, zeigte sie im Halbfinal, als sie die Nummer 44 der Welt ohne Satzverlust besiegte. Nach der Finalniederlage haderte sie damit, ab dem dritten Satz nicht mehr die Bälle der Wand entlang mit Druck nach hinten gespielt und der Gegnerin so die Chance gegeben zu haben, nach vorne anzugreifen. Neues Turnier, neues Glück: Im Oktober reist sie nach Frankreich, um bei Emmanuel Crouin zu trainieren, danach in die USA für Turniere in Chicago und Lancaster.

Auch Cédric Kuchen verliess den Court am letzten Tag der Schweizer Einzel-Meisterschaft als Verlierer. Im Spiel um Platz drei unterlag er dem Ustermer Robin Gadola in vier Sätzen. «Dass ich zum zweiten Mal die Chance hatte, eine Medaille zu gewinnen, hätte ich aber nicht gedacht. Denn da gibt es viele Profis vorne drin», sagte er. Dank eines Erfolgs über Nils Rösch im Viertelfinal bleibt der 30-Jährige aber die Nummer eins im Squashclub Pilatus. Zwar lag Rösch im nationalen Ranking zuletzt vor Kuchen. «Aber er hat noch nie gewonnen gegen mich. Ich bin mental stärker, befreiter», analysiert der Routinier. Der 22-jährige Herausforderer hingegen schwächelte an der Schweizer Meisterschaft wegen einer Magen-Darm-Grippe. ­Kuchen dagegen plagen Hüftprobleme. Auch deshalb löste er im Juli keine Lizenz für die Tour der Profis mehr. «Ich bin jetzt Trainer», sagt er. Ganz zur Seite legt der Bronze-Medaillen­gewinner von 2020 den Squash-Schläger aber auch jetzt nicht. Noch immer trainiert er sechs Mal in der Woche. «Ich darf wegen meiner Hüfte einfach nicht zu viele harte Matches oder Turniere spielen.» Die Schweizer Meisterschaft reicht.